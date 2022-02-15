Ектор Хіменес-Браво вперше показав кохану в халатику. У мережі розсекретили її ім'я

Правда, крім того, що дівчина - брюнетка, ми з фото більше про неї нічого не можемо дізнатися. Поки телеведучий інтригує, в мережі вже назвали ймовірне ім'я дівчини.

Ектор підписав знімок, що обіцяв не афішувати, проте День святого Валентина вніс свої корективи.

"Так, обіцяв не постити. Але, просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте кохані і щасливі. Дякую всім. Тільки тсс", - написав Ектор.

Дівчину, з якою нібито зустрічається Ектор звуть Альона Соїр. Вона називає себе бренд-менеджером і займається створенням "особистих брендів під ключ"

Фото: Ектор Хіменес-Браво з коханою (instagram.com/hectorjimenezbravo)

Днем раніше дівчина розмістила пост у своєму Instagram, в якому розповіла про ділову зустріч, в рамках якої познайомили Ектора та екс-учасника "Холостячки" Євгена Ковтуненка.

Скрін: Альона Соїр на зустрічі з Ектором Хіменес-Браво і Євгеном Ковтуненко (instagram.com/alenka_soir)

Цікаво, що ще у вересні 2021-го Альона зустрічалася з іншим хлопцем, і його фото все ще в її соцмережах.

Поки що ні Ектор, ні Олена свої стосунки не підтвердили. Але Styler буде тримати вас в курсі.

Для довідки

Ектор-Хіменес Браво - канадський і український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен, телеведучий. Суддя проекту "МастерШеф Україна" з 2011 року. Своє особисте життя Ектор ніколи не афішував.