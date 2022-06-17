Ектор Хіменес-Браво вразив результатами схуднення: фото до і після

Відомий український ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вразив вражаючим схудненням - виявляється, в більш молодому віці він не міг похвалитися підтягнутою фігурою.

У своїх Instagram -сторіс він поділився архівними фото і показав, як виглядав у 2016 році і як зараз.

По знімках видно, що в свої нинішні 50 років Ектор виглядає набагато більш міцним і струнким, ніж в більш молодому віці. Шеф-кухар колумбійського походження також розповів, що допомогло йому привести своє тіло в порядок.

На архівних фото 2016 року можна побачити набагато більш "пухкого" ресторатора.

"Впізнали Ектора?" - навіть пожартував він.

Хіменес-Браво також зробив фотоколаж, щоб можна було порівняти знімки до і після.

"Коли я був молодшим, я не дуже піклувався про стан свого тіла. Даремно! Тільки регулярна праця може привести до результату", - поділився він.

Зараз Ектор регулярно тренується в спортзалі і підтримує хорошу форму.

"Тренування дають мені неймовірну енергію. Відразу з'являється натхнення на хороші вчинки і працю. Я намагаюся тренуватися щодня", - розповів кулінар.

Ектор Хіменес-Браво показав себе до схуднення (instagram.com/hectorjimenezbravo)

Зазначимо, що під час повномасштабної війни в Україні Хіменес-Браво пройшов курс військової підготовки і вчиться стрільбі