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Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарного американського печива: просто і смачно!

Автор: Юлія Бойко

Американське шоколадне печиво приготувати дуже просто. Рецепт цих ласощів представив колумбійський кухар і суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Покроковий рецепт приготування кулінар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Для приготування печива візьміть такі інгредієнти:

  • Вершкове масло - 150 грамів
  • Коричневий цукор - 150 грамів
  • Мелений фундук - 2 чайних ложки
  • Яйця - 2 штуки
  • Борошно - 300 грамів
  • Розпушувач - 0,5 чайних ложки
  • Шоколад 300-350 грамів
  • Сіль

Відзначимо, що шоколад попередньо потрібно подрібнити на маленькі шматочки.

Покроковий рецепт приготування:

З'єднайте всі сухі інгредієнти в мисці, перемішайте. Додайте розм'якшене масло і введіть яйце. Перемішайте руками. Зробіть з тіста ковбаску, загорніть її в плівку, як на відео, і покладіть в холодильник на 30 хвилин. Увімкніть духовку на 170 градусів, наріжте на шматочки ковбаску і готуйте 20 хвилин в духовці. Приємного вам апетиту!

Як ми раніше писали, Ектор Хіменес-Браво представив незвичайний рецепт огірків.

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Эктор Хименес-Браво