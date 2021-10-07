Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарного американського печива: просто і смачно!

Американське шоколадне печиво приготувати дуже просто. Рецепт цих ласощів представив колумбійський кухар і суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Покроковий рецепт приготування кулінар опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Відзначимо, що шоколад попередньо потрібно подрібнити на маленькі шматочки.
З'єднайте всі сухі інгредієнти в мисці, перемішайте. Додайте розм'якшене масло і введіть яйце. Перемішайте руками. Зробіть з тіста ковбаску, загорніть її в плівку, як на відео, і покладіть в холодильник на 30 хвилин. Увімкніть духовку на 170 градусів, наріжте на шматочки ковбаску і готуйте 20 хвилин в духовці. Приємного вам апетиту!
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