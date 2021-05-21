Ектор Хіменес-Браво дав рецепт маринаду для шашлику: ідеально для будь-якого м'яса!

Суддя МастерШеф, канадський і український шеф-кухар колумбійський походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального маринаду для шашлику, який зробить будь-яке м'ясо неперевершеним.

Про це шеф-кухар розповів на своїй сторінці в Instagram .

За словами, ресторатора, цей маринад надасть м'ясній страві, приготованій на грилі, по-справжньому вишуканого смаку. Ектор запевняє, що м'ясо буде соковитим і ніжним.

Раніше ми писали, який маринад не можна використовувати для шашлику. Дієтологи кажуть, що під час смаження виділяються канцерогени.

Також експерти розповіли, на яких дровах не варто смажити шашлик, бо м'ясо буде зіпсовано.