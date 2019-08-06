Екстрасенс розповіла, що чекає Україну при правлінні Зеленського

Володимир Зеленський зможе зробити так, щоб Україна стала процвітаючою країною в економічному плані. У цьому впевнена екстрасенс і таролог Ганна Єфремова. У своєму новому прогнозі екстрасенс розповіла, що чекає Україну за президента Зеленського в 2020 році.

За словами Ганни, в найближчому майбутньому Україну чекає емоційний підйом.

"Звичайно ж, все буде досягатися через боротьбу... Відмова від старої влади юуде болюча для багатьох. Але доведеться нам усім разом довести, що ми гідні нового!" - каже Єфремова.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день багато людей ще сумніваються, чи правильний вони зробили вибір.

"Не до кінця люди розуміють, які будуть наслідки президентства Зеленського. Але він буде укладати таємні угоди, які дадуть можливість нашій країні стрімко розвиватися", - сказала екстрасенс і додала, що "ми будемо боятися повернутися в минуле, буде ще багато розборок, багато голів полетить".

Екстрасенс розповіла, що чекає Україну при Зеленському

У 2020 році в економіці України відбуватиметься "повільний, але постійний ріст".

"Ми будемо зберігати гроші в межах своєї країни і залучати інвестиції. Важко буде, але прорвемося!" - зазначила Єфремова.

При Зеленському, впевнена екстрасенс, період фінансової нестабільності буде завершено.

"Зеленський має козиря за пазухою, які будуть спрямовані на залучення грошей", - каже вона.

При цьому екстрасенс підкреслює, що Зеленському варто бути обережним, так як один з європейських лідерів, з якими президент України буде підписувати угоди, може "зрадити, обдурити, не дотримуватися домовленостей". Це, в свою чергу, може негативно позначитися не тільки на самому Зеленському, але і на всій країні.

У той же час, каже Ганна, в Україну почнуть повертатися люди, які покинули країну в пошуках кращого життя.

"Одним словом, Україну чекає процвітання і повільне, але впевнене, економічне зростання", - підсумувала екстрасенс.

Екстрасенс розповіла, що чекає Україну в 2020 році

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