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Експрес Київ-Бориспіль збив дівчину: відео з місця страшної НП

Автор: Світлана Мащенко

Під Києвом сталася НП з експресом Київ-Бориспіль

Швидкісний експрес Київ-Бориспіль збив дівчину, яка йшла по залізничних коліях. Надзвичайна подія сталася вранці у вівторок, 27 жовтня.

Згідно повідомленню на Facebook-сторінці Київ Оперативний, дівчина дивом залишилася жива, але отримала травми.

На кадрах, які розмістив паблік, видно, що постраждала лежить на коліях поруч з поїздом "Укрзалізниці".

"18+ Тільки що Бориспільській Експрес збив дівчину, яка йшла по колії. Жива, зараз чекають на швидку", - підписані кадри.

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Експрес Київ-Бориспіль збив дівчину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Відзначимо, що в коментарях українці іронізують над такою безпечністю з боку постраждалої.

  • "Сподіваюся, машиністу нададуть психологічну допомогу... Це травма на все життя..."
  • "Ото радість тим, хто на літак спізнюється..."
  • "Підкажіть модель навушників".

Нагадаємо, що майже рік тому за схожих обставин трагічно загинула 18-річна боксер Аміна Булах.

Також ми писали, що у Києві потяг збив чоловіка. З'явилося відео 18+.

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