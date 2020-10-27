Експрес Київ-Бориспіль збив дівчину: відео з місця страшної НП

Під Києвом сталася НП з експресом Київ-Бориспіль
Швидкісний експрес Київ-Бориспіль збив дівчину, яка йшла по залізничних коліях. Надзвичайна подія сталася вранці у вівторок, 27 жовтня.
Згідно повідомленню на Facebook-сторінці Київ Оперативний, дівчина дивом залишилася жива, але отримала травми.
На кадрах, які розмістив паблік, видно, що постраждала лежить на коліях поруч з поїздом "Укрзалізниці".
"18+ Тільки що Бориспільській Експрес збив дівчину, яка йшла по колії. Жива, зараз чекають на швидку", - підписані кадри.
Експрес Київ-Бориспіль збив дівчину (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Відзначимо, що в коментарях українці іронізують над такою безпечністю з боку постраждалої.
Нагадаємо, що майже рік тому за схожих обставин трагічно загинула 18-річна боксер Аміна Булах.
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