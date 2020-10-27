Експрес Київ-Бориспіль збив дівчину: відео з місця страшної НП

Швидкісний експрес Київ-Бориспіль збив дівчину, яка йшла по залізничних коліях. Надзвичайна подія сталася вранці у вівторок, 27 жовтня.

Згідно повідомленню на Facebook-сторінці Київ Оперативний, дівчина дивом залишилася жива, але отримала травми.

На кадрах, які розмістив паблік, видно, що постраждала лежить на коліях поруч з поїздом "Укрзалізниці".

"18+ Тільки що Бориспільській Експрес збив дівчину, яка йшла по колії. Жива, зараз чекають на швидку", - підписані кадри.

Експрес Київ-Бориспіль збив дівчину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Відзначимо, що в коментарях українці іронізують над такою безпечністю з боку постраждалої.

"Сподіваюся, машиністу нададуть психологічну допомогу... Це травма на все життя..."

"Ото радість тим, хто на літак спізнюється..."

"Підкажіть модель навушників".

Нагадаємо, що майже рік тому за схожих обставин трагічно загинула 18-річна боксер Аміна Булах.

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