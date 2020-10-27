Экспресс Киев-Борисполь сбил девушку: видео с места жуткого ЧП

Скоростной экспресс Киев-Борисполь сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям. Чрезвычайное происшествие случилось утром во вторник, 27 октября.

Согласно, сообщению на Facebook-странице Киев Оперативный, девушка чудом осталась жива, но получила травмы.

На кадрах, которые разместил паблик, видно, что пострадавшая лежит на колеях рядом с поездом "Укрзализныци".

"18+ Только что Бориспольской Экспресс сбил девушку, которая шла по путям. Живая, сейчас ждут скорую", - подписаны кадры.

Экспресс Киев-Борисполь сбил девушку (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что в комментариях украинцы иронизируют над такой беспечностью со стороны пострадавшей.

"Надеюсь, машинисту окажут психологическую помощь... Это травма на всю жизнь..."

"Ото веселье тем, кто на самолет опаздывает..."

"Подскажите модель наушников".

Напомним, что почти год назад при похожих обстоятельствах трагически погибла 18-летняя боксер Амина Булах.

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