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Экспресс Киев-Борисполь сбил девушку: видео с места жуткого ЧП

Автор: Светлана Мащенко

Под Киевом случилось ЧП с экспрессом Киев-Борисполь

Скоростной экспресс Киев-Борисполь сбил девушку, которая шла по железнодорожным путям. Чрезвычайное происшествие случилось утром во вторник, 27 октября.

Согласно, сообщению на Facebook-странице Киев Оперативный, девушка чудом осталась жива, но получила травмы.

На кадрах, которые разместил паблик, видно, что пострадавшая лежит на колеях рядом с поездом "Укрзализныци".

"18+ Только что Бориспольской Экспресс сбил девушку, которая шла по путям. Живая, сейчас ждут скорую", - подписаны кадры.

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Экспресс Киев-Борисполь сбил девушку (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что в комментариях украинцы иронизируют над такой беспечностью со стороны пострадавшей.

  • "Надеюсь, машинисту окажут психологическую помощь... Это травма на всю жизнь..."
  • "Ото веселье тем, кто на самолет опаздывает..."
  • "Подскажите модель наушников".

Напомним, что почти год назад при похожих обстоятельствах трагически погибла 18-летняя боксер Амина Булах.

Также мы писали, что в Киеве поезд сбил мужчину. Появилось видео 18+.

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