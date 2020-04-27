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Експерти шокували прогнозом про зарплати після карантину

STYLERЖиття    27.04.2020 - 14:28
Експерти шокували прогнозом про зарплати після карантину
В Україні зміняться зарплати (фото: РБК-Україна)

В Україні через кризу істотно зміняться зарплати

Зарплата в Україні для найманих працівників суттєво зміниться після карантину. Заробітки істотно знизяться і це також пов'язано з тим, що в країну повернулися заробітчани, які добували "свій хліб" закордоном, а зараз будуть працевлаштовуватися на батьківщині.

Експерт Олег Пендзин повідомив, що очікує різкого обвалу зарплат – більш ніж на 12% від нинішніх середніх 10 847 грн, або до 9500 грн. Зниження середніх зарплат буде викликане простоєм на виробництві та у сфері сервісу через карантину, пише "Сегодня".

Інший експерт вважає, що номінально заробітки зростуть за квартал майже на 1000 гривень, до 11 800 грн, але за фактом через неповної зайнятості, яка може розтягнутися на два місяці, люди отримають на руки приблизно 2/3 цієї суми, або менше 8000 грн. Особливо постраждають держслужбовці, яким держава уріже доплати та надбавки до окладів.

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський оцінює, що рівень середньої зарплати за квартал становитиме 10 500 грн.

"Зниження середньомісячної заробітної плати пов'язано із зупинкою багатьох підприємств, падінням доходів компаній у період карантину, зростаючим безробіттям і збільшенням боргів по зарплаті", – додав експерт.

Як ми раніше писали, українські експерти з економіки озвучили прогнози щодо курсу долара в Україні.

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