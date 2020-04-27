Эксперты шокировали прогнозом о зарплатах после карантина

В Украине изменятся зарплаты (фото: РБК-Украина)

В Украине из-за кризиса существенно изменятся зарплаты

Зарплата в Украине для наемных работников существенно изменится после карантина. Заработки существенно снизятся и это также связано с тем, что в страну вернулись заробитчане, которые добывали "свой хлеб" заграницей, а сейчас будут трудоустраиваться на родине.

Эксперт Олег Пендзин сообщил, что ожидает резкого обвала зарплат – более чем на 12% от нынешних средних 10 847 грн, или до 9500 грн. Снижение средних зарплат будет вызвано простоем на производстве и в сфере сервиса из-за карантина, пишет "Сегодня".

Другой эксперт считает, что номинально заработки вырастут за квартал почти на 1000 гривен, до 11 800 грн, но по факту из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, люди получат на руки примерно 2/3 этой суммы, или менее 8000 грн. Особенно пострадают госслужащие, которым государство урежет доплаты и надбавки к окладам.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский оценивает, что уровень средней зарплаты за квартал составит 10 500 грн.

"Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате", – добавил эксперт.

Как мы ранее писали, украинские эксперты по экономике озвучили прогнозы относительно курса доллара в Украине.