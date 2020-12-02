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Експерти розповіли, як вплине можливий локдаун на ціни на продукти

Середа 02 грудня 2020 12:47
Експерти розповіли, як вплине можливий локдаун на ціни на продукти
Ціни на продукти при локдауні не зміняться (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Експерти розповіли, як може відбитися можливий локдаун на споживачах

В Україні можуть ввести тотальний локдаун ближче до новорічних свят. Остаточне рішення уряд ще не прийняв, але українці вже побоюються деяких наслідків жорсткого карантину. Багатьох хвилює питання, якщо локдаун все-таки введуть, як це позначиться на цінах на продукти харчування.

За словами експертів ТСН, тотальний локдаун мало вплине на вартість послуг і цін на їжу. Якщо попит на товар або послугу не буде, то вони, навпаки, впадуть в ціні.

Один з експертів повідомив, що весняний карантин ніяк не вплинув на ціноутворення в Україні.

"Істотний вплив на ціни зараз мають два фактори: один — це девальвація навіть не гривні до долара, тому що вона відбулася і гривня стабілізувалася на рівні 27,5-28,5, а швидше девальвація долара до євро, оскільки багато всього ми імпортуємо з зони євро. Тому ми бачимо по товарах, продуктів харчування, ліків, які закуповуються в Європі в євро, що і девальвація, яка відбулася до долара, умовно, на 10%, на неї наклалася девальвація до євро ще 15% і, відповідно, це дало помітний ріст. Друге — це те, що ми в цьому році отримуємо менший урожай зернових і багатьох інших культур і спочатку ми отримуємо зростання цін на те, що виробляється безпосередньо з зерна, а потім на м'ясо, молоко через нестачу кормів", —повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

А експерт Юрій Шоломицький запевняє, що ціни ростуть в країні поступово та карантинні обмеження не мають на них впливу.

"Ціни ростуть рівномірно. На деякі продовольчі товари рух досить сильне. Але це залежить від урожаю. Це, наприклад, соняшникова олія. До 4% за рік за прогнозами зростання. Так повинно залишитися", - вважає Шоломицький.

Як ми писали раніше, лікар озвучила терміни закінчення пандемії коронавірусу в Україні.

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