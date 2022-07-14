Експерти розповіли, чи справді корисно їсти морську капусту

Яка користь морської капусти

Як відомо, ламінарія багата на йод, в салатах з морської капусти міститься від 290 до 480 мкг йоду - це в два рази більше денної норми для людини. Йод допомагає виробляти гормони щитовидної залози та підтримувати здоровий метаболізм.

Також зі 100 грамів морської капусти можна отримати близько 30% денної норми магнію, 17% - кальцію та 16% - заліза.

До того ж капуста допомогає контролювати рівень цукру та роботу травної системи.

У ламінарії також багато клітковини. Медики рекомендує дорослим вживати близько 18 г клітковини на день. Це допоможе роботі кишечника та дозволяє залишатися ситим довше.

Деякі сполуки, що містяться у водоростях, можуть уповільнювати перебіг раку молочної залози або кишечника.

Однак, попри корисні властивості, морська капуста може зашкодити.

Користь морської капусти (freepik)

Чим шкідлива морська капуста

Морська капуста багата на йод. Однак, це може стати потенційною проблемою. Лікарі рекомендує щодня вживати 140 мкг йоду, а прийом добавок обмежити 500 мкг на добу. Високе споживання йоду може призвести до проблем із щитовидною залозою.

Також якщо за раз прийняти багато йоду, то це призведе до печіння в роті та горлі, болю в шлунку, підвищеній температурі, нудоті, блювоті та діареї. Однак, щоб викликати такі симптоми, потрібно з'їсти щонайменше кілька банок морської капусти.

Окрім того шкоди може завдати не сама морська капуста, а інгредієнти готового продукту. Наприклад, часто у салати з морською капустою виробники додають сіль, цукор, оцет та олію.

Морську капусту вживають у будь-якому вигляді. Суху ламінарію можна додавати у більшість страв, а із сирої готують різноманітні салати.

Щоб отримати добову норму йоду, достатньо 2 столові ложки сухої ламінарії. 1 чайна ложка сухої морської капусти перед їжею зменшує апетит, що сприяє схудненню.