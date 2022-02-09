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Експерти розповіли, як часто потрібно змінювати постільну білизну

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Середа 09 лютого 2022 20:03
Експерти розповіли, як часто потрібно змінювати постільну білизну Як часто потрібно прати постільну білизну (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто задається питанням, як часто потрібно міняти постільну білизну вдома. Як відомо, це вогнище мікробів та алергенів, тому прати її потрібно дуже ретельно та правильно. Дане питання, насправді є індивідуальним побажанням кожної людини.

Як часто потрібно змінювати постільну білизну - читайте нижче.

Так, у посібнику правильного чищення постелі, опублікованому на Reviewed, йдеться про те, що прати білизну необхідно не рідше, ніж раз на два тижні.

Також під час сну на шкірі можуть накопичуватися мертві клітини, пилові кліщі, шкірний жир та бактерії, що залишаються на ліжку.

Окрім того, перед пранням потрібно вивчити етикетку та адаптувати режим до конкретної тканини. До того ж потім варто попередньо обробити плями.

Експерти кажуть, що використання інтенсивного циклу з гарячою водою чудово видаляє шкірне сало. Важливо не перезавантажувати пральну машину, білизна повинна вільно переміщатися у барабані.

Зазначається, що іноді варто вивішувати постіль на відкритому повітрі, щоб її висушувало сонце. Прасувати простирадла потрібно для остаточного видалення мікробів та пилових кліщів.

Експерти розповіли, як часто потрібно змінювати постільну білизнуЯк часто потрібно прати постільну білизну (freepik)

Додамо, що для чистоти ліжка не достатньо просто випрати постільну білизну. Захист потрібен і матрацу. Тому, оскільки випрати його не вийде, то краще купити наматрацник.

Це простий і водночас ефективний спосіб дозволить повністю очистити ліжко. Адже наматрацник теж можливо зняти й випрати разом з білизною. Та й взагалі, без наматрацника, ваш матрац перетворитися на розсадник бактерій, тому навіть часта зміна білизни не дасть ніякого позитивного результату.

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