Експерти назвали овоч, який покращує травлення та здоров'я серця

Користь картоплі

Цей овоч багатий на фітонутрієнти, органічні компоненти рослин, які сприяють зміцненню здоров’я. Зокрема, картопля містить флавоноїди та каротиноїди - відомі антиоксиданти, що борються із запаленням.

Також до складу картоплі входить інший антиоксидант - вітамін С. Фахівці кажуть, що картопля може відстрочувати деякі види пошкодження клітин, тим самим перешкоджаючи розвитку раку. Крім цього, якщо вживати цей овоч, що покращиться травлення, здоров’я серця та кров’яний тиск.

Картопляна шкірка відрізняється вмістом широкого ряду мінералів, серед яких – калій, магній, фосфор, кальцій, цинк, селен. Експерти розповідають, що шкірка картоплі має потужний антиоксидантний потенціал через присутність двох домінуючих фенольних сполук: хлорогенової та галової кислот. Ці сполуки можуть допомогти зберегти хороше здоров’я серця, зменшуючи пошкодження клітин через вільні радикали.

Чому потрібно їсти картоплю (freepik)

До того ж , якщо картоплю відварити і охолодити, в ній з’явиться певний тип крохмалю, який діє як розчинна клітковина, допомагаючи людині почуватися ситим і споживати менше калорій. Тому картопля корисна навіть при схудненні.

Як корисніше їсти картоплю

Найкраще їсти її цілком, у необробленому вигляді. Найздоровіший спосіб приготувати картоплю - запекти її в мікрохвильовій печі зі шкіркою. Все тому, що в цьому випадку втрата поживних речовин через термічну обробку буде мінімальною.

Також корисна відварна картопля, не очищена від шкірки і не подрібнена. Якщо варити картоплю без шкірки, то це зменшить вміст у ній поживних речовин.

Доповнювати страви з картоплі найкраще оливковою олією, зеленню та травами.