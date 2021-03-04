Эксперты назвали болезнь, которая может привести к следующей пандемии

Пандемия COVID-19 длиться уже более года, и даже несмотря на то, что эксперты нашли несколько способов борьбы со смертельным вирусом в виде различных вакцин, борьба с SARS-CoV-2, похоже, совсем не закончена.

В связи с недавними открытиями новых штаммов вируса по всему миру исследователи обеспокоены тем, что после нескольких мутаций существующие вакцины могут стать неэффективными.

Некоторые исследования также свидетельствуют о том, что новые вспышки коронавируса могут иметь сезонный характер, и в некоторых частях мира могут наблюдаться вспышки не реже одного раза в год.

Смертельная природа вируса также заставила ученых искать потенциальных патогенов, которые могут вызвать любые будущие пандемии, такие как испанский грипп, унесший жизни более 50 миллионов человек.

По словам доктора Макколи, директора Всемирного центра по гриппу, сейчас наибольшую озабоченность вызывает сезонный грипп, и он ожидает, что в будущем пандемия, скорее всего, возникнет из-за штамма гриппа.

Эксперт также считает, что из-за пониженного иммунитета людей риск распространения распространенных вирусов, таких как сезонный грипп, может быть намного выше.

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что у людей, инфицированных как коронавирусом, так и гриппом, вероятность смерти в два раза выше, чем у людей, инфицированных только COVID-19.

"Поскольку мы видели это (испанский грипп, -ред.) раньше, мы можем увидеть это снова. Нам все еще нужно быть готовыми к подобному масштабу события", - заявил доктор Макколи.