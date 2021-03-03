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Степанов назвав штами коронавірусу, які лютують в Україні

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 09:47
Степанов назвав штами коронавірусу, які лютують в Україні Максим Степанов розповів про штами коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз циркулюють європейський, італійський, іспанський штами коронавірусу. Інших мутацій поки що не виявлено.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

За словами Степанова, Україна направила в німецьку клініку кілька зразків для перевірки на нові штами коронавірусу.

"В клініку "Шаріте" в Берліні ми відправили 200 зразків. По 48 нам вже прийшла відповідь, що у нас циркулює суто європейський, італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає. Чекаємо інші результати", - сказав міністр.

Також Степанов додав, що Україна ще направляє зразки, які відібрали на Прикарпатті, на дослідження штамів в Лондон.

"Зараз відправляємо 350 зразків в Лондон. Крім того, відібрали зразки в Івано-Франківській області і віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, це складне дороге обладнання", - зазначив міністр.

Як ми раніше повідомляли, Україна перевіряє на нові штами коронавірусу зразки з Прикарпаття.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську переповнені лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах.

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