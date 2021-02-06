Експерти назвали 7 міфів про виживання, яким категорично не можна вірити

Фільми та книги нам часто демонструють героїв, які виживають в екстремальних умовах завдяки якимось особливим знанням. Однак частина з них є вигадкою і вірити їм не можна, це може бути небезпечно для життя.

Про те, які міфи на виживання насправді є вигадкою і ними абсолютно не можна користуватися в реальному житті, розповіли в матеріалі "24 канал".

Мох росте на деревах з північної сторони

Це не так. Мох росте там, де багато вологи й в лісі це може бути південь, захід або схід. А ось на півночі він практично не росте. Якщо ви заблукали в лісі, то краще орієнтуватися по Полярній зірці.

Треба розтирати обморожені місця.

Це дуже небезпечно насправді, оскільки після обмороження можна пошкодити судини тканин. При тривалому перебуванні на холоді є ризик обморозити вуха, ніс, пальці на руках і на ногах.

Відсмоктувати отруту при укусі змії

Вважається, що при укусі змії людину врятує тільки відсмоктування отрути з рани. Але це практично ніколи не допомагає, оскільки отрута швидко розноситься кров'ю по організму. А от бактерії, які можуть потрапити в рану, ще більше можуть погіршити стан потерпілого.

Прикидатися мертвим при зустрічі з ведмедем

Прикидатися мертвим при зустрічі з ведмедем безглуздо і небезпечно. Ведмідь почне досліджувати невідомий предмет на землі та може нанести серйозні рани. Найрозумніше, що може зробити людина – не робити різких рухів і відійти у безпечне місце. Також можна попередити зустріч з ним, – ідіть по лісі з гучним сміхом, співайте і шум може відлякати хижака.

Пити воду з рослин

Насправді це дуже небезпечно, через те, що рідина з багатьох рослин може виявитися отруйною. Або вона може бути небезпечною для людини.

Пошук їжі в лісі

Коли людина опиняється в лісі, то для неї найбільш важливим стає пошук їжі. Насправді без їжі людина може протягнути до шести тижнів, а без води всього сім днів. Тому, в першу чергу потрібно подбати про запаси води. Найпростіший спосіб – натягнути тент, щоб у ньому збиралася роса.

Вдарити акулу в ніс або очі

Удар акулі в ніс або в око зупинить хижака максимум на пару секунд, але хіба що від подиву. Під водою людина не здатна завдати настільки сильний удар, щоб відключити акулу. Під час зустрічі з акулою потрібно не панікувати, не робити зайвих рухів, не привертати її увагу і не провокувати агресію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські історики зруйнували нахабні фейки РФ про Одесу.