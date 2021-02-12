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Експерти дали поради, як правильно водити авто під час ожеледиці та хуртовини

Автор: Людмила Жукова

Автомобілістам розповіли, як потрібно поводитися за кермом, коли на дорозі сніг і ожеледь.

Поради експертів озвучили в сюжеті "5 каналу".

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Інструктор з контраварійного водіння авто Віталій Геращенко розповів, що саме основне правило - це їздити на зимовій гумі. Двірники на машині повинні бути справні. Також не забувайте почистити вікна і дзеркала, щоб все контролювати та бачити.

Інструктор рекомендує тримати велику дистанцію з іншими автомобілями, а також враховувати, з яким приводом ваш автомобіль.

"Якщо це передньопривідний автомобіль - потрібно трохи додати газ, авто повинно стабілізуватися. Якщо це задньопривідний автомобіль газ потрібно скинути під час заносу", - розповів Геращенко.

Наголошується, що навіть водії з великим стажем водіння в таку погану погоду стикаються з труднощами.

"Потрібно володіти навичками водіння авто і трохи працювати на випередження, щоб розуміти, як поведе себе машина", - розповів експерт.

До речі, зараз в Україні популярні курси контраварійного водіння. За 4 заняття вас навчать управлятися машиною в складних погодних умовах. Ціна курсів стартує від 1000 гривень.

Як правильно поводитися за кермом в ожеледь

Як ми раніше писали, українських водіїв просять змінити стиль їзди через негоду.

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