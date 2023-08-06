Запланировали ремонт? Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит такое "удовольствие"

OLX отмечает, что количество объявлений на их сайте выросло на все категории товаров для ремонта и обустройства дома.

За последний год в Украине увеличилась потребность в ремонте жилья. Это можно объяснить тем, что многие здания получили повреждения из-за российских атак. Также потребность в ремонте и обустройстве жилья связана с вынужденным переселением многих украинцев.

Компания проанализировала, как изменился спрос и предложение на самые популярные товары для ремонта и какая их стоимость сейчас.

Что продают украинцы

Больше всего за последний год выросло количество объявлений по продаже напольной плитки - за год таких объявлений стало на 67% больше. Также чаще стали предлагать ламинат, плинтусы и плитку.

Украинцы активнее продают мебель - больше всего выросло количество предложений письменных столов и диванов по сравнению с 2022 годом. При этом спальные места являются еще и лидерами по количеству объявлений - 26 тыс. объявлений по продаже диванов и 17,5 тыс. коек.

Что покупают сейчас украинцы

Если предложение на товары для ремонта и мебель выросло по сравнению с прошлым годом, спрос на те же товары существенно снизился в большинстве категорий. К примеру, количество отзывов на объявления о продаже краски упало на 46%. Люди меньше покупают кровати, шкафы и стулья - спрос на последние снизился почти на четверть.

Зато вырос спрос на напольную плитку - ею интересуются вдвое чаще, чем в прошлом году.

При этом во многих категориях спрос значительно превышает предложение. Например, на 5 тыс. объявлений о продаже межкомнатных дверей зафиксировано почти втрое больше отзывов.

Объявления продажи диванов (скриншот)

Сколько стоят самые востребованные товары для ремонта:

обои: средняя стоимость 540 грн

плинтус: средняя стоимость 330 грн за м

ламинат: средняя стоимость 1024 грн. за кв. м

напольная плитка: средняя стоимость 670 грн за кв. м

межкомнатная дверь: средняя стоимость 3 195 грн

освещение (люстра, бра): средняя стоимость 2017 грн

диван: средняя стоимость 11 736 грн

кровать: средняя стоимость 7 272 грн

столы письменные и обеденные: средняя стоимость 2 641 грн и 9 111 грн, соответственно

шкаф: средняя стоимость 5 911 грн

душевая кабина: средняя стоимость 8 312 грн

умывальник: средняя стоимость 2 224 грн

ванна: средняя стоимость 6 223 гривны

Спрос на строительные работы и дизайн интерьеров

В Украине вырос интерес к внутренним ремонтным работам и услугам дизайнера. Количество отзывов на эти услуги увеличилось на 45% и 26% соответственно. Такой рост может быть обусловлен необходимостью покупать новое жилье или ремонтировать поврежденное в результате военных действий.

В то же время мастера стали меньше предлагать свои услуги. Количество объявлений о ремонтных услугах упало более чем в три раза. Вероятно, это связано с загруженностью мастеров. А еще - многие люди, предлагавшие такие услуги раньше, могли уехать за границу.