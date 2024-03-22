Эксперт рассказала, как изменились цены на рыбу во время Великого поста

Что сейчас с ценами на морепродукты

Постное питание приводит к увеличению спроса на рыбу, как свежую, так и мороженую, в ответ растет стоимость.

"Я не прогнозирую драматического развития событий и скачков цен или дефицита. Рост ограничится 5-10% и после окончания поста вернется на прежний уровень", - говорит Татьяна Попович.

Во время Великого поста, который длится семь недель до Пасхи, религиозные традиции требуют от христиан, в частности в Украине, соблюдать пост, ограничивающий потребление животных продуктов. Это ведет к тому, что многие переходят на растительную пищу или включают в свой рацион больше рыбных блюд. Соответственно наши предприниматели реагируют на это увеличением ассортимента рыбных продуктов.

Это элемент сезонности и предприниматели пользуются этим инструментом, планируя свои закупки и маркетинговые кампании заранее, чтобы удовлетворить возросший спрос.

В контексте 2024 года также важно учитывать экономические и социальные условия в стране, которые могут повлиять на покупательскую способность населения и общий спрос на продукты питания, включая рыбу.

Экономические факторы, влияющие на спрос на рыбу в Украине, можно рассматривать с нескольких точек зрения:

Инфляция

Высокая инфляция приводит к росту цен на товары и услуги, включая продукты питания как рыбу. Это может снизить покупательную способность населения, особенно если рост цен на продукты превышает рост доходов. По данным анализа, в Украине прогнозировалась инфляция на уровне 13,8% в 2024 году.

Курс валют

Флуктуация курса валют влияет на импортные цены, включая цены на импортируемую рыбу и морепродукты. Учитывая, что Украина импортирует значительную часть рыбной продукции, изменения в курсе валют могут влиять на стоимость импортируемой рыбы соответственно на розничные цены.

Доходы населения

Уровень доходов населения оказывает непосредственное влияние на спрос на продукты питания. По прогнозам, средняя зарплата в Украине должна вырасти, что может увеличить покупательную способность и потенциально повысить спрос на рыбу.

Сезонность

Спрос на рыбу часто растет во время религиозных постов, особенно во время Великого поста. Такая сезонность влияет на ценообразование и объем продаж рыбной продукции.