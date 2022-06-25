Експерт розповіла, коли потрібно змінювати раціон домашнім тваринам

Часто власники тварин з деяких причин самостійно вирішують змінювати раціон домашнім улюбленцям. Однак, не завжди потрібно це робити.

Про це розповіла ветеринар та зоопсихологиня Лілія Лободіна в Instagram .

Експерт перерахувала найпоширеніші випадки, коли варто змінювати раціон тварині. Спираючись на зміну віку:

Для кошенят та цуценят;

Для тварин до 7 років;

Для тварин після 7 років.

Також для вагітних та годуючих тварин, оскільки потреби організму зростають через малюків. Кішок можна переводити на спеціальний раціон одразу після в'язки або підтвердження вагітності. Собак - з першої або другої половини вагітності.

Окрім того, для тварин, у яких є захворювання та проблеми зі здоров'ям, обов'язковий дієтичний раціон.

Коли домашнім тваринам потрібно змінювати раціон (freepik)

Ще однією причиною, через яку потрібно змінити раціон, це коли тварина схудла або набрала зайву вагу. Окрім зміни раціону також слід проаналізувати розмір порцій.

Домашні улюбленці можуть вередувати та відмовлятися від звичного корму. Зазвичай це притаманно кішкам та песикам дрібних порід. Однак, перед зміною корму обов‘язково слід виключити інші причини таких змін.

Найпоширенішою проблемою зараз може бути те, що корм недоступний. Під час війни це особливо актуально. Тому у такому випадку можна змінювати раціон.