Експерт розповіла, які види хліба найкорисніші: не зашкодять здоров'ю і фігурі

Якщо у вас є можливість обирати варіанти хліба, краще брати більш корисніші. Якщо наразі вибору у вас немає, будь ласка, просто харчуйтеся і набирайтеся сил.



Користь хліба полягає у його поживності і насиченості складними вуглеводами. Хліб багатий вітамінами А, Е і групи В, а також йодом, кремнієм, насиченими жирними кислотами та іншими мікроелементами.



Найкориснішим є цільнозерновий хліб. У ньому зберігаються оболонки пшениці, багаті вітамінами і корисними речовинами.



Варто звернути увагу на хліб з різними видами круп і насіння, а також з горіхами, висівками і сухофруктами.



Найменш корисним вважається білий хліб, оскільки він готується з білого борошна без оболонок зерен. Такий хліб майже позбавлений корисних властивостей, але має високу калорійність.

Бездріжджовий хліб є найменш калорійним. У ньому багато мінеральних солей, амінокислот і клітковини.



Хліб з висівками багатий клітковиною і вітамінами, корисний при запорах і проблемах зі шкірою. Однак він може викликати здуття живота і діарею.



Житній хліб відомий високим вмістом заліза, клітковини, амінокислот. Він не такий калорійний, як інші види хліба, але довше перетравлюється.



Хлібобулочні вироби не повинні становити більше 5% денного раціону.

При переїданні хліба можливий розвиток дисбактеріозу, захворювань шлунково-кишкового тракту, здуття живота. Хліб потрібно з обережністю приймати при діабеті, гіпертонії, непереносимості глютену. При виразці і гастриті рекомендується їсти не свіжий, а злегка підсохлий хліб.

Готуємо хліб вдома: рецепти від Марини Боржемської

Рецепти домашнього хлібу (фото: instagram.com/uzelkova.marina)