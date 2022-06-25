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Експерт розповіла, які види хліба найкорисніші: не зашкодять здоров'ю і фігурі

Який хліб корисний (freepik)
Автор: Марина Настевич

Під час війни у нас дуже змінилося відношення до хліба. На жаль, ми перебували, а дехто досі перебуває, у ситуаціях, коли життя рятує тільки хліб. Звичайно, ми, українці, звикли до хліба, а для декого жоден прийом їжі не може пройти без нього.

Тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська розповіла в Instagram, які види хлібу найкорисніші, а також запропонувала прості рецепти, щоб приготувати хліб вдома.

Якщо у вас є можливість обирати варіанти хліба, краще брати більш корисніші. Якщо наразі вибору у вас немає, будь ласка, просто харчуйтеся і набирайтеся сил.

Користь хліба полягає у його поживності і насиченості складними вуглеводами. Хліб багатий вітамінами А, Е і групи В, а також йодом, кремнієм, насиченими жирними кислотами та іншими мікроелементами.

Найкориснішим є цільнозерновий хліб. У ньому зберігаються оболонки пшениці, багаті вітамінами і корисними речовинами.

Варто звернути увагу на хліб з різними видами круп і насіння, а також з горіхами, висівками і сухофруктами.

Найменш корисним вважається білий хліб, оскільки він готується з білого борошна без оболонок зерен. Такий хліб майже позбавлений корисних властивостей, але має високу калорійність.

Бездріжджовий хліб є найменш калорійним. У ньому багато мінеральних солей, амінокислот і клітковини.

Хліб з висівками багатий клітковиною і вітамінами, корисний при запорах і проблемах зі шкірою. Однак він може викликати здуття живота і діарею.

Житній хліб відомий високим вмістом заліза, клітковини, амінокислот. Він не такий калорійний, як інші види хліба, але довше перетравлюється.

Хлібобулочні вироби не повинні становити більше 5% денного раціону.

При переїданні хліба можливий розвиток дисбактеріозу, захворювань шлунково-кишкового тракту, здуття живота. Хліб потрібно з обережністю приймати при діабеті, гіпертонії, непереносимості глютену. При виразці і гастриті рекомендується їсти не свіжий, а злегка підсохлий хліб.

Готуємо хліб вдома: рецепти від Марини Боржемської

Рецепти домашнього хлібу (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Нагадаємо, раніше названо найшкідливіші сорти хліба, які краще не купувати.

Вам буде цікаво дізнатися про простий трюк, який надовго збереже хліб свіжим.

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