Експерт розповіла, які кавуни і дині в жодному разі не можна купувати

Так, вже багато років поспіль існує практика купувати кавуни частинами. В основному їх ріжуть навпіл, або ж на чверть. Так і нести додому легше і з'їсти сім'єю можна швидко - якщо не одразу. До того ж ціна за літні ласощі кусюча, попри сезон. Один стандартний кавун наприкінці серпня обійдеться в 100 грн і вище.

Останнім часом можна побачити й розрізані дині (особливо крупні). А деякі продавці ріжуть, зважують і одразу пишуть ціну на кавунах. Однак експерт не радить купувати такі кавуни та дині.

"У жодному разі не купуйте баштанні частинами! Бо тоді неможливо запобігти їх бактеріальному забрудненню", - попередила завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Інна Вакульчук.

Що стосується перевищення норми нітратів, то, наприклад, на Волині у кавунах і динях та й в інших овочах-фруктах порушень з початку року зафіксовано не було.

Чим же так корисні кавуни та дині?

Кавуни містять речовини, які перешкоджають каменеутворенню і чинять тонізуючий ефект на організм. Останніми дослідженнями встановлено, кавуни допомагають знижувати кров’яний тиск завдяки деяким амінокислотам, що входять до їх складу.

Попри солодкий смак, кавун низькокалорійний - всього 38 ккал/100 грам, адже ягода на 92-93% складається з води.

В дині міститься в 100 грамах ще менше калорій - всього 35. Зате в ній багато вітаміну С - у 200 грамах добова доза.

Її корисно їсти для профілактики серцево-судинних захворювань, при запорах, анемії, стресах, ревматизмі. Вона допоможе при проблемах з кровотворенням, підходить для людей з порушенням роботи печінки та нирок.