Експерт розповів, як вибрати гарне шампанське на новорічний стіл

Наближається новорічна ніч і багато людей хочуть поставити на святковий стіл гарне і якісне шампанське. Сомельє Дмитро Сидоренко розповів українцям, як вибрати гарне ігристе для святкового випадку. За його словами, на маркування ви можете не звертати уваги, але зробіть акцент на ціну. Якісний напій не буде коштувати менше ніж 100 гривень.

"Треба мати довіру до виробника. В Україні є кілька виробників, які добре зарекомендували себе", – розповів сомельє "Обозревателю".

Експерт зазначає, що мінімальна ціна ігристого вина прийнятної якості – близько 100 гривень, "столового трохи менше". Але будь-які вина дешевше 100 гривень настійно не рекомендується купувати. Можете просто зіпсувати собі свято.

Сомельє розповів, що означає дитяче шампанське, яке ви часто можете побачити на полицях магазинів. Насправді - це просто газований напій на основі соку.

Експерт радить звертати увагу на виробника і на склад продукту. Якщо виробник відомий, а в складі, крім соку, немає численних штучних компонентів, дитяче шампанське є цілком прийнятним напоєм.

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