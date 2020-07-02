Експерт розповів, чи варто українцям купувати долари після відставки голови НБУ

У перший день липня ввечері стало відомо, що глава Національного банку України Яків Смолій подав у відставку. Своє рішення він пояснив тим, що "на нього чинять систематичний політичний тиск". За словами Смолія, своєю відставкою він хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

У соціальних мережах українців відразу ж охопила паніка. Багато блогерів писали, що терміново потрібно бігти купувати долари, і взагалі країні тепер загрожує дефолт. Експерт "Українського центру суспільного розвитку" та кандидат філософських наук Юрій Подорожній розповів Styler, як українцям реагувати на такі зміни у сфері правління НБУ.

За словами Юрія, відставка Смолія це було питання часу.

"Голова Національного банку України Яків Смолій заявив про безперервний політичний тиск на нього і подав у відставку. Зазвичай такий хід подій, для тих, хто розбирається в процесах, не буде новиною. Відставка Смолія - це було питання часу. Яків Смолій вирішив йти з посади голосно грюкнувши дверима і, пред'явивши досить жорсткі звинувачення, які не зможуть залишитися непоміченими як в середині країни, так і за її межами", - розповів Подорожній.

На думку експерта, на валютному ринку обійдеться без різких коливань і не варто піддаватися паніці.

"Головною інтригою змін керівництва Національного банку є його незалежність. Чи здатний новий голова Національного банку зберегти вибудувану за попередні роки самостійність залишається риторичним питанням. Тим більше, що постійні звинувачення та постанову комітету ВР з питань діяльності банку змусили послів країн Великої сімки зробити спільну заяву на підтримку незалежності Нацбанку. Відставка голови НБУ є непересічною політичною подією, так чи інакше вплине на життя простого українця. Однак, той запас міцності, який створений на сьогодні НБУ, не призведе до якихось різких коливань на валютному ринку. Реакція буде, але незначна і швидше за все курс не буде реагувати на зміну глави НБУ до нового призначення", - зазначає експерт.

Юрій Подорожній вважає, що не варто реагувати на паніку і в поспіху купувати валюту.

"Панікувати не варто за будь-яких обставин. Скуповувати долари в ажіотажі, якщо такий почнеться, не варто. У будь-якому випадку ті, хто буде купувати валюту піддавшись паніці програють", - резюмував він.

Як повідомляло РБК-Україна, глава НБУ подав у відставку.