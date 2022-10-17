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Эксперт пояснил, как остановить атаки украинских городов иранскими дронами-камикадзе

ФОто? Эксперт пояснил, как остановить атаки украинских городов иранскими дронами-камикадзе (hromadske)
Автор: Илона Свиридова

Нашествие иранских дронов-камикадзе, с помощью которых Россия обстреливает украинские города, является сегодня угрозой №1.

Об этом заявил политический эксперт Игорь Мизрах.

В то же время, по мнению эксперта, остановить дроны может диверсионно-дипломатическое давление на Иран.

"Известны предприятия, на которых иранцы производят беспилотники, а при помощи западных союзников легко отследить способы и маршруты их доставок. Уничтожение заводов и физическое устранение их владельцев соответствующими подразделениями стало бы выдающимся вкладом в дело украинской победы", - отмечает он.

Также Мизрах убежден, что либо персидские власти быстро и показательно пресекают контакты военно-политического формирования с Кремлем, либо официально предоставляют Украине право высадить на своей территории воинский контингент, чтобы ликвидировать угрозу поставок военными методами.

"Если этого не произойдет, то будет совершенно не понятно, почему Персия, как ее ни называй, продолжает есть украинские продукты, а ее посольство расположено в центре Киева", - резюмирует он.

Как сообщалось, в Киевской области утром 17 октября предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Кроме того, оккупанты выпустили три ракеты в сторону Киева, однако силы ПВО уничтожили их на подлете к городу.

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Вторжение России в УкраинуИгорь Мизрах