В Киевской области сообщают о работе ПВО

В Киевской области с утра 17 октября предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Киевская область! В области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания тревоги", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что в Киевской области в 6:12 объявили воздушную тревогу. По состоянию на 8:15 она продолжается. Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)