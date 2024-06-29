Эксперт показала трюк, с которым дешевая помада будет держаться дольше

Советы эксперта по макияжу

По словам американки, которая обожает макияж, обычно она покупала недорогую помаду бренда L'oreal, которая держалась не больше часа, но с этим способом средство продержалось на губах даже после того, как женщина поела.

С тех пор эксперт пользуется этим способом со всеми другими помадами.

Лайфхак заключается в том, что при нанесении помады немного растереть ее пальцем на губах.

"Я использую указательный палец и начинаю посередине, а потом двигаюсь к краям. Я немного выхожу за контур, а потом использую мизинец, чтобы подчистить края", - рассказала женщина.

"Я иногда использую карандаш для губ такого же цвета, чтобы растушевать помаду на губах, также этот трюк работает и с румяной, просто растушуйте пальцем средство на щеках",-– дополнила совет эксперт.

Кстати, еще один способ увеличить срок жизни помады на губах, нанести кистью на первый слой помады немного пудры через бумажную салфетку. Сверху можно либо еще раз окрашивать губы той же помадой, либо нанести блеск.