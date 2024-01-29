Эксперт показала, где прячется моль из купленных в магазине продуктов

Пищевая моль появляется на кухне не случайно. Очень часто вы можете приносить ее и личинки с продуктами, которые приобретаете в магазине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блоггера Дарью Дорошкевич в Instagram.

Где чаще всего бывает моль

Бабочки часто находятся в крупах, муке, часто в манке, сухофруктах, орехах.

и неострых специях.

Производитель не может обработать эти продукты средствами против моли, потому что вы употребляете это в пищу.

Дорошкевич показала, где скрывается моль в продуктах, которые мы приносим из магазина. Так, в сгибах бумажных упаковках, например, муки, моль откладывает своих куколок.

"Потом мы приносим их домой и имеем проблему", - отметила Дарья.

По ее словам, ни производитель, ни сеть в этом не виноваты, ведь "это нормальные процессы размножения".