Експерт пояснив, чому в Україні стануть дефіцитом деякі товари

В Україні за останній рік рекордно подорожчали деякі товари. Серед них соняшникова олія, овочі, курятина, цукор. У зв'язку з цим держава ввела регулювання цін на продукти, але такі заходи можуть мати зворотний ефект.
Таку точку зору озвучив "Фактам" президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир.
"Держрегулювання цін на 11 найменувань продуктів соціальної значущості, таких як пшеничне борошно, гречана крупа, цукор-пісок, макарони вітчизняного виробництва, куряча тушка і так далі, разом з обмеженням біржової ціни на газ вітчизняного видобутку для ряду виробників продовольчих продуктів — це крайній, та примітивний і до того ж вельми сумнівний і ризикований інструмент, до якого вдається уряд", - вважає експерт.
За словами Тітамира споживач отримає від втручання держави в економіку зворотний ефект.
"Тому ефект для кінцевого споживача при адміністративному втручанні уряду в Ціни виглядає вельми сумнівним. Адже якщо виробники будуть піднімати вартість хліба, молока, рослинної олії, яєць і так далі, то все держрегулювання зазнає краху", - сказав він.
Виробники змушені будуть піднімати ціни, бо ніхто не зацікавлений працювати собі в збиток, додає Тітамир.
"До того ж не можна виключати такі сценарії, при яких торгові мережі будуть домовлятися з постачальниками про "сірих" закупівельних цінах і тіньових розрахунках, при яких будуть враховуватися інтереси продавця", - повідомив фахівець.
"Якщо ж глибинні причини зростання цін не будуть усунені, не будуть компенсовані комплексною держпідтримкою виробників продовольчої групи, то спроби регулювання на більш тривалий період можуть призвести до серйозного дефіциту товарів першої необхідності", - резюмував Тітамир.
З 2016 року в Україні реалізовувався пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти. Мінекономіки в червні 2017 року повідомило, що призупинення регулювання не вплинуло на динаміку цін.
Після цього Кабмін з 1 липня 2017 року скасував державне регулювання цін на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину та м'ясо птиці, ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.
Нагадаємо, що в Україні прогнозують подорожчання і дефіцит хліба.