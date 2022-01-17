Експерт пояснив, чому в Україні стануть дефіцитом деякі товари

"Держрегулювання цін на 11 найменувань продуктів соціальної значущості, таких як пшеничне борошно, гречана крупа, цукор-пісок, макарони вітчизняного виробництва, куряча тушка і так далі, разом з обмеженням біржової ціни на газ вітчизняного видобутку для ряду виробників продовольчих продуктів — це крайній, та примітивний і до того ж вельми сумнівний і ризикований інструмент, до якого вдається уряд", - вважає експерт.

За словами Тітамира споживач отримає від втручання держави в економіку зворотний ефект.

"Тому ефект для кінцевого споживача при адміністративному втручанні уряду в Ціни виглядає вельми сумнівним. Адже якщо виробники будуть піднімати вартість хліба, молока, рослинної олії, яєць і так далі, то все держрегулювання зазнає краху", - сказав він.

Виробники змушені будуть піднімати ціни, бо ніхто не зацікавлений працювати собі в збиток, додає Тітамир.

"До того ж не можна виключати такі сценарії, при яких торгові мережі будуть домовлятися з постачальниками про "сірих" закупівельних цінах і тіньових розрахунках, при яких будуть враховуватися інтереси продавця", - повідомив фахівець.

Можливий дефіцит продуктів

"Якщо ж глибинні причини зростання цін не будуть усунені, не будуть компенсовані комплексною держпідтримкою виробників продовольчої групи, то спроби регулювання на більш тривалий період можуть призвести до серйозного дефіциту товарів першої необхідності", - резюмував Тітамир.

Як це працювало раніше

З 2016 року в Україні реалізовувався пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на продукти. Мінекономіки в червні 2017 року повідомило, що призупинення регулювання не вплинуло на динаміку цін.

Після цього Кабмін з 1 липня 2017 року скасував державне регулювання цін на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину та м'ясо птиці, ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.