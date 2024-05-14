Эксперт назвал 5 средств для уборки, которые всегда должны быть в доме

Салфетки из микрофибры

Эксперт по уборке рассказал, что салфетки из микрофибры, тряпки для пыли и насадки для швабры являются любимыми инструментами для чистки.

Поверхность можно легко очистить, просто смочив тряпку и вытерев грязь без каких-либо дополнительных чистящих средств. Эта ткань крепкая, безворсовая, хорошо впитывает и легко очищает.

Такие салфетки доступны с разными уровнями текстуры, ими можно мыть окна и зеркала, вытирать пыль или мыть грязный пол.

Мойте такие тряпки после каждого использования.

Жидкость для мытья посуды

Такие средства содержат обезжириватель, который справляется не только с посудой, кастрюлями и сковородками. Всего несколько капель в горячей воде очистит пол, жирные плиты и духовки, кухонные вытяжки и даже удалит жирные пятна на одежде.

Уксус

Уксус можно сочетать с жидкостью для мытья посуды и горячей водой в бутылке с распылителем. Так вы получите эффективное универсальное чистящее средство.

Средство отлично подойдет для мытья окон, небольших участков плесени в ванной комнате и удаления мыльного налета из душевой двери.

Пищевая сода

Это природное средство, которое можно использовать для очистки прилипшей пищи в сковородах и духовках, освежения ковров и повышения очистительной способности стиральных порошков.

Щетки для чистки с нейлоновой щетиной

Наличие правильного инструмента облегчает очищение и обеспечивает лучшие результаты. Большинство из них имеют мягкую щетину для чистки тканей, стеклянной посуды. В то время как другие имеют более жесткую щетину для сложных работ, например чистки гриля.

Прекрасная особенность этих щеток состоит в том, что их можно бросить в посудомоечную машину, чтобы почистить и использовать в другой день. Только не забывайте заменять щетки, когда щетина станет сплюснутой и изношенной.

Храните необходимые средства для уборки и инструменты для каждой комнаты под рукой, чтобы стимулировать их использование чаще. К примеру, чистящие средства ванной комнаты следует хранить в ванной, а не на кухне.