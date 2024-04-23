Эксперт назвала сувениры, которые всегда нужно покупать в отпуске

Какие сувениры покупать

Американского историка и телеведущую Беттани Хьюз считают эксперта по путешествию. Все потому, что она постоянно путешествует по миру.

Благодаря тому, что она провела столько времени в путешествиях, она кое-чего научилась и поделилась своими лучшими советами.

По ее словам, лучше всего на подарок всегда покупать шарф и баночку меда.

"Я всегда имею полный чемодан шарфов", - добавила Беттани Хьюз.

56-летняя Беттани Хьюз (фото: thesun.co.uk)

Телеведущая отметила, что шарфом можно вытирать пот, он поможет согреться и даже сработать как жгут, если вы попадете в беду.

За эти годы она собрала целую коллекцию шарфов из базаров в Индии и Стамбула.

Что касается меда, она говорит, что у нее на кухне есть "археологическая коллекция" горшков, стоящих на стене.

Ее коллекция настолько велика, что она никогда не попробует свои запасы за всю свою жизнь. Она привозит мед из каждого места, где она была.

Что важно знать

Госпожа Хьюз также посоветовала никогда не забывать, что вы гость в чужой стране и вам нужно уважать их жителей.

Во время съемки даже если это будет только ваш мобильный телефон, убедитесь, что это можно там делать. Не обязательно это должно быть законное разрешение. Это может быть "поддержка" людей, с которыми вы находитесь.

"Установите зрительный контакт, найдите друзей. Всегда спрашивайте: "Я могу сфотографировать?" - добавила она.

Другим приемом, который она порекомендовала, было упаковать два чемодана, даже если вам придется заплатить лишнее в аэропорту.

Госпожа Хьюз говорит, что наполнять их нужно идентичными вещами на тот случай, если что-нибудь потеряется.