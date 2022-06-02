Експерт назвала важливу звичку, яка допоможе позбутись зайвих кілограмів

Щоб отримати ідеальну фігуру, потрібно займатись спортом та вести здоровий спосіб життя. Також до комплексу заходів варто додати корисну ранкову звичку - снідати. Вона дозволить швидше позбутись зайвих кілограмів.

"Корисна звичка для тих, хто хоче схуднути... просто снідати. Чимало людей пропускає сніданок та їдять мізерний обід, думаючи, що вони "погані", а це лише ускладнює схуднення. Вже до полудня вони зголодніють і будуть їсти все, що бачать, і так продовжиться до вечора", - наголошує дієтолог Кім Роуз.

Збалансований щоденний сніданок дозволяє досягнути реального успіху у процесі покращення форми. Для початку, це дає енергію на весь день після нічного голодування.

Що їсти на сніданок

Експерт каже, що саме збалансований сніданок з білками, жирами та вуглеводами, є корисним для організму. Дієтолог запропонувала швидкий та простий рецепт ранкової трапези з усіма корисними мікроелементами, і це тост з авокадо та яйцем.

"Ви отримуєте білок з яйця, корисний жир з авокадо, а з цільнозернових тостів ще й вуглеводи та клітковину. Це швидко та ситно", - сказала дієтолог.

Однак, бувають випадки, коли вранці не вистачає часу, щоб поснідати. У такому випадку, можна підготувати продукти на кілька днів, які можна буде швидко взяти з собою на роботу та міксувати. Це можуть бути ті ж зварені яйця, курятина, овочі, фрукти, салати та крупи.

У жодному разі не можна снідати тістечками, шоколадками чи цукерками. Це може призвести до появи цукрового діабету. Через годину-дві після солодкого сніданку людина буде відчувати сонливість і занепад сил. В солодощах міститься багато цукру, який призводить до активного вироблення інсуліну.

Чи можна пити каву зранку

Зранку можна пити каву, але слід надавати перевагу натуральній каві, а не розчинній. Кава має свої корисні властивості, зокрема: містить антиоксиданти і протизапальні біологічно активні речовини. Проте, пити каву слід разом або після їжі, а не замість неї.