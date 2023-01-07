Эксперт назвала ежедневную привычку, вызывающую рак: под угрозой каждый второй

Длительное курение разрушает кровяные сосуды, ухудшает зрение и провоцирует развитие рака легких, полости рта и ряда других органов. Но несмотря на это, в Украине до сих пор 45% мужчин и 9% женщин являются ярыми поклонниками сигарет.

И хотя все мы знаем, что курение опасно для здоровья, однако до сих пор большинство из нас не осознает, насколько катастрофическое влияние имеет эта пагубная привычка.

О том, как влияет курение на организм, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram .

Как влияет курение на организм

Курение сигарет - это одномоментно около 5000 химических соединений, проникающих в ткани тела. То, что образуется в результате дыма, мгновенно влияет на полость рта: разрушает эмаль, остается налетом, вмешивается в микробиом слизистой рта (а это вход в пищеварение, там куча функций), уничтожая его полезных жителей.

Длительное курение разрушает нервные окончания носогорла, обоняние будет хуже. Нарушает остроту зрения.

В легких - бустер для старта инфекционных заболеваний, особенно бронхитов и эмфиземы, повреждает ворсинки, стельку в тканях, задача которых - очищать дыхательные пути.

"В альвеолах токсичный газ оксид углерода быстро проходит мембрану, а попадая в кровь, прикрепляется к гемоглобину, вытесняя кислород. За 10 секунд никотин попадает в мозг, триггерит высвобождение дофамина и других нейротрансмиттеров. Эндорфин здесь отвечает за удовлетворение от процесса и зависимость", - объясняет эксперт.

Никотин и другие компоненты каждый раз разрушают деликатный эндотелий сосудов, утончают кровяные сосуды (это не только сердце, но и все варикозы, тромбофлебиты, геморрой).

Очень плохой эффект состоит еще в том, что компоненты никотина могут влиять на мутации ДНК, которые могут стать онкогенными.

"Мышьяк и никель в составе нарушают процесс репарации ДНК, компроментируют мощности к восстановлению. Кстати, сигареты - это не только онко легких, а еще полости рта, гортани, синусов, пищевода, мочевого, почек, поджелудочной, желудка, печени, шейки матки, колоректального, некоторых онко крови", - отмечает Голобородько.

Курение несколькими путями снижает уровни 25(OH)D и 1,25(OH)2D в сыворотке крови, в частности из-за снижения кожного производства витамина D вследствие ускоренного старения кожи. А еще, потому что D важен компонент обмена кальция, а это - хрупкость костей.

Что следует помнить, курящие

Через +-20 мин после последней сигареты давление вернется в норму.

Через 12 часов стабилизируется уровень оксида углерода и способность крови переносить кислород.

Через сутки после того, как бросили курить, риски инфаркта и образование тромбов начнут снижаться, но нормальными станут через год. Через двое суток - понемногу начнут восстанавливаться нервные окончания в носу и обоняние, легкие будут приходить в себя только через месяц, выстилка сосудов - через 9 месяцев.

Электронные сигареты, кальян имеют дополнительные минусы. Просто сигареты и ароматизированные - это сплошная беда.

"Если сил, вдохновения, понимания или дисциплины бросить пока нет (но понимаете все) - снижайте интенсивность и переходите на хотя бы просто качественный табак (сигары, мини-сигары и микро-сигариллы)", - добавляет нутрициолог.

Чтобы было легче избавиться от этой пагубной привычки, можно использовать пластыри, конфеты, жвачки и спреи с никотином.