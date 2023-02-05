Эксперты назвали 7 популярных диет, которые очень опасны для здоровья

После зимних праздников много людей садится на экстремальные диеты, чтобы быстро сбросить лишний вес и к весне уже иметь желаемую фигуру. Особенно популярны звездные режимы похудения, позволяющие получить хороший результат уже через несколько дней. Однако безопасны ли они для здоровья?

Эксперты назвали 7 модных диет, которые вредны для организма и могут иметь ряд негативных последствий для здоровья. Об этом сообщает ресурс Eat This, Not That.

Диета воинов

Это популярный тип периодической голодовки, когда человек воздерживается от еды в течение 20 часов в день и ест в течение четырехчасового окна ночью. Это гораздо более строгий вариант модной голодовки 16:8, когда 16 часов идет ограничение от еды и в течение 8-часового окна можно есть.

Такой режим может иметь определенную пользу для здоровья и, обычно, приводит к потере веса, поскольку ограничивается количество калорий.

"Суть каждого "диетического" плана, направленного на похудение - это ограничение. При дефиците калорий организм будет использовать другие запасы энергии", - объясняет диетолог Лорен Чеффин.

В таких случаях организм переходит в состояние стресса и делает все возможное, чтобы сберечь энергию.

"Тело не знает разницы между диетой и голодом. В крайнем ограничении организм может замедлить частоту сердечных сокращений, метаболизм и прекратить производить достаточное количество репродуктивных гормонов для сохранения энергии. Это защитная реакция, но она также может быть нездорова", - объясняет эксперт.

Диета оборотня или лунная диета

При этом режиме человек наблюдает за Луной. Когда она полная или на новом этапе, значит пора голодать в течение 24 часов. Тогда разрешено пить только воду и сок.

Поклонники этого режима утверждают, что так можно похудеть на 2,7 кг. за "лунные" сутки.

24-часовая диета для удаления жира

Диетолог Энн Луиза Гиттлман придумала режим Fat Flush - это так называемый план "детоксикации", ограничивающий потребление калорий. Можно только пить жидкость примерно до 300 калорий и полностью исключить твердую пищу на 24 часа.

Доктор Су-Нуи Эскобар, врач по клиническому питанию уверяет, что 24-часовое голодание вряд ли навредит большинству людей, за исключением того, что оно может вызвать раздражительность, низкую энергию, головную боль. Но советует не пробовать такой диеты "очищение".

"Это не приводит ни к каким значимым изменениям. Любая потеря веса происходит за счет потери веса воды", - говорит доктор Эскобар.

Голливудская 48-часовая чудо-диета

Хотите сбросить до 4,5 кг всего за два дня? Но имейте в виду, что будете голодны, и это может привести к болезни. На этой диете нужно пить 4 унции смеси фруктовых соков, смешанных с водой, четыре раза в день. А от остальных напитков, кроме воды, надо отказаться. Так в организм поступает только 400 калорий в день из сока.

"Все, что составляет менее 1000 калорий в день, мы называем очень низкокалорийной диетой. Ее следует проводить только под наблюдением врача в течение короткого периода времени", - предупреждает Джули Аптон, член Медико-экспертного совета.

Львиная диета

Во время этой диеты можно есть только красное мясо, воду и соль. Такой режим предназначен для определения пищевой чувствительности, уменьшения воспаления и заживления кишечника.

"Употребление любого вида мясной или животной диеты вызывает воспаление. Продукты, оказывающие противовоспалительное действие, почти на 100% имеют растительное основание", - объясняет Аптон.

"Люди не созданы для того, чтобы есть как лев. Эта диета сверхурочно ставит здоровье под угрозу. Высокое потребление насыщенных жиров создает нагрузку на ваш метаболизм и сердечно-сосудистую систему", - предупреждает Уильям Ли, доктор медицинских наук.

При этом доктор Эскобар отмечает, что такая диета лишена клетчатки, а она необходима для нормального стула, здоровья сердца и контроля уровня сахара в крови.

Диета Teatox

Это касается различных диетических планов, в которых нужно пить травяные чаи, часто смешанные со стимуляторами, диуретиками и слабительными, предназначенными для "детоксикации" вашего организма.

"Использование слабительных и мочегонных веществ, заставляющих вас стимулировать работу кишечника и чаще ходить в туалет, не является эффективным способом снижения веса любым значимым способом, поскольку вы по большей части устраняете вес воды. Как только вы выпьете достаточно жидкости, включая продукты teatox, вы сразу же удержите вес", - говорит доктор Ли.

Проверьте список ингредиентов на продуктах teatox - детоксных чаях перед употреблением, но все равно пейте осторожно.

"Эти продукты не регулируются должным образом, в них также могут содержаться скрытые ингредиенты, которых нет в списке, которые потенциально могут быть вредными или влиять на взаимодействие с обычным лекарством", - говорит доктор Ли.

Мастер очистки

Старая диета с лимонадом, кайенским перцем и кленовым сиропом не перестает быть популярной в социальных сетях, особенно после праздников и перед пляжным сезоном. Так называемый детокс, сделавший популярным много лет назад Бейонсе, предполагает употребление от 6 до 12 стаканов смеси в течение дня.

"Люди пробуют эту диету в течение нескольких дней и достигают определенного успеха, но это не то, что вы можете поддерживать долгосрочно, поэтому они сразу набирают вес. Все, что претендует на "очищение" или "детоксикацию", - это полная чушь. Пока у вас нормально функционирует печень, этот орган будет выполнять всю необходимую вам детоксикацию", - объясняет Аптон.

Бывают ли безопасные диеты

Среди популярных диет эксперты выделяют только средиземноморскую. Ее эффективность научно доказана. От применения других диет они предостерегают.

"Найдите подход к образу жизни, который поможет вам достичь здорового веса, который вы сможете поддерживать на протяжении всей жизни", - говорит Аптон.

Простая замена обработанных пищевых продуктов свежими источниками белка, овощами и цельнозерными продуктами поможет вам похудеть.

"Обязательно включайте нежирные источники белка, такие как яйца, птица, нежирная говядина, рыба, бобовые, орехи и семена в каждую еду и закуску", - советует эндокринолог Флоренс Комит.

По его словам, белок дольше утоляет голод и стабилизирует уровень глюкозы в крови. Также следует в рацион вводить богатые клетчаткой овощи и цельное зерно.

"Я рекомендую прогуливаться в течение получаса после обеда, особенно, если вы едите продукты с высоким содержанием углеводов, чтобы помочь ввести глюкозу в мышцы", - говорит врач.