Експерт назвав найурожайніший сорт жимолості: майже 2 кг з куща!

Пізньостиглий сорт жимолості Канадської селекції Бореаль Б'юті став абсолютним рекордсменом за врожайності у 2020 році. Середня врожайність становила 1,91 кг з рослини.

Розмір ягоди теж найбільший із всіх сортів - середній розмір ягоди виявився ідентичний сорту Бореаль Блізард і склав 2,2 м, однак розмір великих плодів все ж виявився трохи більше - 3,3 г. Про це розповів фермер Сергій Змійчук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, висадили кущі восени 2018 року однорічними саджанцями 1,5 л, повний сезон вегетації у 2019 році, плодоношення улітку 2020 року.

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

Він також зазначив, що даний сорт жимолості відмінно переносить морози. В цьому році жимолость нормально перенесла -7 градусів.

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

"Рослина досить сильноросла, але пагони досить розлогі, тому кущ вимагає формувальної обрізки", - підкреслив Змійчук.

Жимолость (фото: facebook.com/sergii.zmiichuk)

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