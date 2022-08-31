Експерт назвав 5 причин задуматися про покупку авто "під пригон"

Воєнний стан в Україні показав, наскільки важливо мати власний автомобіль. Суттєве скорочення автодилерів, велика кількість пошкоджених бойовими діями машин, зростання попиту на транспорт для військових та волонтерів змушує українців уважніше вивчати ринок вживаних авто.

Керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина розповів Styler про особливості експлуатації машин в різних європейських країнах і назвав 5 основних причин на користь вибору авто з пробігом за кордоном.

Великий асортимент моделей і комплектацій

Ринок старих машин Європи пропонує більш широке розмаїття моделей в порівнянні з Україною. Так, є ряд моделей, які на українському ринку взагалі не були представлені. Наприклад, компактні хетчбеки, спорткари і електромобілі Ford Ka, Renault Kwid, Volkswagen Sharan і т. д.

Ще одна особливість авторинку країн ЄС, - різноманітність комплектацій.

Історично склалося, що найпростіші та "продвинуті" комплектації часто не були доступні українським покупцям. Це пов'язано з низьким попитом чи "канібалізмом" усередині модельної лінійки.

Тому на онлайн-майданчиках, де представлені авто з пробігом з Європи, сьогодні можна знайти найпростіші та бюджетні комплектації, наприклад, Dacia Logan або Fiat Panda з чорними пластиковими бамперами, пасажирські версії "каблучків" Volkswagen Caddy та Renault Kangoo.

Якщо поставити собі за мету, можна знайти свою першу машину з конкретним двигуном, коробкою передач і в певній комплектації.

Тобто, незважаючи на воєнний стан, українці не обмежені у виборі і можуть дозволити собі не тільки зручний і функціональний транспорт, а й доступну ціну.

"До речі, за неповний серпень лідерами з пригону стали Німеччина і США", - відзначає Коцина.

Широкий вибір силових агрегатів

Велика варіативність двигунів і коробок передач - ще одна перевага, на яку слід звернути увагу.

У ЄС використовується якісне паливо з високим октановим числом та низьким вмістом сумнівних присадок. Це дозволило компаніям Volkswagen, Skoda, Renault, Seat раніше почати встановлювати малолітражні турбовані мотори з низькою витратою палива та більшою потужністю з одного літра. Сучасні стандарти бензину в Україні дозволяють спокійно експлуатувати такі машини.

В останні роки через популяризацію екологічних трендів багато масових авто обзавелися гібридними версіями, які поки що на українському ринку не представлені. Але 3-5-річні хетчбеки і універсали з гібридною силовою установкою вже можна знайти на сайтах продажу авто.

"У порівнянні з серпнем минулого року, кількість всіх пропозицій щодо гібридних автомобілів на нашому майданчику збільшилася в 7 разів", - говорить Андрій.

Авто "під пригон" купувати вигідно (фото: РБК-Україна)

Авто з пробігом з Європи поставляються без серйозних несправностей

Як правило, пробіги машин із Західної Європи більші, ніж в українських аналогів. Це пов'язано з широкою мережею магістралей та більшими можливостями для подорожей. Але при цьому часто транспорт із ЄС позбавлений серйозних несправностей навіть з пробігом 250-300 тисяч км і більше.

До великих поломок відноситься зношування гальмівної системи, каталітичного нейтралізатора, зчеплення, коробки передач, вихлопної системи. У деяких країнах (Фінляндія, Норвегія, Швеція) ви не зможете отримати карту пройденого ТО навіть за наявності незначної корозії та несправностей у вторинних системах, які прямо не впливають на безпеку, наприклад, при поломці кондиціонера або склопідйомників.

Це пов'язано з тим, що в Євросоюзі є обов'язковим технічний огляд, який за наявності критичних несправностей машина просто не пройде. Такий транспорт не допускають до експлуатації на дорогах загального користування.

Технічний стан машин "під пригон" залежить від країни, в якій вони тривалий час експлуатувалися. Так, у вологому та холодному кліматі Данії, Нідерландів, Прибалтики швидше розвивається корозія у прихованих порожнинах. Сколи на кузові також стають джерелами "рижиків".

Експлуатація авто в Іспанії, Італії, Португалії є більш дбайливою: іржа виникає рідше, але сильніше страждають матеріали обробки салону. Також може вигорати лакофарбове покриття кузова.

Особистий транспорт з великих міст Італії та Іспанії можна впізнати по пошкодженим бамперам та кузовному оперенню. Все через "любов" до контактного паркування.

Якщо ви вибираєте авто, яке деякий час експлуатувалося в країнах Східної Європи і було придбано там не з салону, потрібно особливо уважно контролювати технічний стан. Через дорогі ціни на сервіс власники могли не звертати уваги на технічні проблеми.

Автомобілі з Європи коштують дешевше

Достатньо навіть поверхово поглянути на європейські сайти продажу машин з пробігом - і ви помітите суттєву різницю у ціні європейських та українських аналогів з однаковим пробігом та одного року випуску. Як правило, у Європі цінник суттєво нижчий з кількох причин.

Насамперед, це висока ціна нормогодин роботи сервісу та запчастин. Так, навіть на найскромніші мультибрендові СТО власник не може надати свої деталі, щоб заощадити. Також сервіс сам вибирає, який бренд витратних матеріалів використати. Навіть у Словаччині, Польщі чи Чехії заправка кондиціонера компактного хетчбека коштуватиме 70-80 євро, а заміна моторного масла - 90-110 євро.

Це простий розрахунок європейських автовласників. Чим дорожча машина в обслуговуванні, тим дешевше вони готові її продати і купити нове авто в кредит або лізинг. Логіка проста: новий автомобіль у найближчі 3-4 роки вимагатиме лише заміни витратних матеріалів.

Машини з Європи коштують дешевше (фото: РБК-Україна)

Авто з Європи зручно вибирати онлайн

Найчастіше ввезені з Європи машини в Україні продаються через онлайн-майданчики. Там можна знайти величезну кількість пропозицій в різних класах і цінових сегментах - від бюджетного до преміального.

"Витрачати час на відвідування авторинків не обов'язково, тому що ці ж машини продавці виставляють, наприклад, на OLX - через сайт авто значно швидше знаходять нових власників. Коли ви зупинитеся на декількох моделях, то на їх перегляд вже можна відправитися особисто", - радить експерт.