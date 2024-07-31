Эксперт по языку тела высказался о браке принца Гарри и Меган Маркл: "Искра между ними не исчезла"

Меган Маркл всегда "будет более доминантной" в браке с принцем Гарри, поскольку "умеет подсознательно говорить" своему избраннику, что именно она главная в их паре, и что "последнее слово остается за ней". Именно так утверждает эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.

Что еще говорит специалист о браке герцогов Сассекских, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express .

Что говорит специалист

Мистер Стэнтон отмечает, что между Меган и Гарри остается "сильная нерушимая связь".

Анализируя отношения пары на основе языка их тел, специалист отмечает, что "Гарри и Меган могут работать как команда, ведь искра между ними не исчезла".

Тем не менее, по словам Мистера Даррена, Меган остается в паре доминантом.

"Когда Меган и Гарри посещают какие-то мероприятия вместе, вы можете заметить, что Меган смотрит ему в глаза, чтобы дать знак, что пора идти - это большой жест власти. Это показывает, кто здесь босс и что последнее слово остается за ней", – говорит Стентон.

Но эксперт отмечает, что герцогиня Сассекская "очень ценит" моменты, когда Гарри начинает демонстрировать свою доминирующую сторону.

"Мы можем так говорить хотя бы потому, что Меган демонстрирует искреннюю улыбку и чувствует себя расслабленной, когда Гарри берет на себя роль лидера. Ее осанка остается прямой, она спокойна и демонстрирует свою уверенность в нем", - объясняет мужчина.

Эксперт прокомментировал отношения Гарри и Меган (Фото: Getty Images)

"Гарри демонстрирует свое доминирование и контроль, когда защищает себя и свою семью от людей, стремящихся их обидеть или задеть. Он не боится прямо выражать свое мнение", - также добавляет эксперт по языку тела.

Стэнтон заключает, что секрет крепких отношений принца Гарри и Меган Маркл кроется в том, что они стали друг для друга "своими людьми, сохранив при этом определенный уровень своей независимости с момента первой встречи".

"Меган и Гарри хорошо работают как пара, они работают как одна команда: подбадривают друг друга и поддерживают, когда это нужно. Это четко можно проследить через их жесты и язык тела. На публике они не стесняются демонстрировать высокий уровень доверия друг к другу и крепкой связи", - делится Даррен.

Эксперт утверждает, что искра между парой до сих пор не исчезла (Фото: Getty Images)

"Часто можно увидеть, как они держатся за руки, обнимаются или даже целуются. Это показывает только то, что искра, которая была изначально между ними, не исчезла", - подчеркивает специалист.