Не экспериментируйте со своим здоровьем! Врач назвала успокоительные препараты, которые совсем не работают

Украинцы в состоянии стресса и сильных эмоций активно используют различные успокоительные препараты, чтобы нормализовать свой сон и общее состояние. Ежедневно они обращаются к семейным врачам с просьбой выписать что-то успокоительное или же покупают в аптеках самостоятельно лекарства, которые им советует реклама или друзья.

Семейный врач Юлия Коваль назвала 5 успокоительных препаратов, которые не работают, а еще могут быть опасны для здоровья. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Глицин

Вроде бы идеальный препарат, который согласно инструкции, снижает психоэмоциональное напряжение, улучшает настроение, сон, повышает умственную работоспособность и так далее. При этом у него почти нет побочных действий и он разрешен даже детям. Но его действие приравнивается эффекту плацебо!

Адаптол "Мебикар"

Еще один из самых популярных успокоительных препаратов с широким спектром действия. Но исследования с достоверными результатами его использования отсутствуют.

Тенотен

По словам производителя, имеет стрессопротекторное и ноотропное действие, улучшает память и способности к обучению. А на самом деле - это гомеопатия. Поэтому нет, никакой доказательной базы нет.

Бифрен (фенибут)

Наверное, одно из самых частых назначений. Но на самом деле нет никаких исследований, которые бы подтверждали эффективность этого препарата. Более того, есть многочисленные сообщения о том, что фенибут может приводить к развитию зависимости, а внезапное прекращение препарата - к психомоторному возбуждению и галлюцинациям.

Растительные препараты

Абсолютным топом и часто продаваемыми остаются растительные препараты - пассифлора, глод, пустырник, валериана, мята. Все эти растительные препараты объединяет одно - неэффективность и отсутствие исследований.