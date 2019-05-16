Не експериментуйте: Комаровський відповів на важливе питання про немовлят

Доктор Євген Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців. Про це педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці, опублікувавши відповідне відео.

Комаровський, який раніше що зруйнував міф про вітаміні D, розповів, що існує лише три варіанти першого прикорму:

овочеві пюре,

молочно-круп'яні каші,

кисломолочні продукти.

Тим не менш, навколо того, які продукти краще всього підходить в якості першої ложечки для малюка, ведуться постійні суперечки.

Комаровський розповів про перший прикорм (фото: pixabay.com)

На думку педіатра, прикорм краще всього починати з кисломолочних продуктів або молочно-круп'яних каш.

Також Комаровський порадив не експериментувати з кашами і кисломолочними продуктами домашнього приготування.

"Коли ви починаєте прикорм, тобто у віці шести місяців, вимоги безпеки харчування - це важливіше всієї користі, всіх зручностей!" - заявив Комаровський.

Комаровський розповів про перший прикорм (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

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Нагадаємо, Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.