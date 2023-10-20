RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-жена Стипанюка встала в защиту снайперши Эмеральд: "Я тоже была жертвой домашнего насилия"

Бывшие супруги Евгения Стипанюка (фото: коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена Евгения Стипанюка Анна поддержала защитницу Эмеральд, заявив, что она также в браке с охранником экс-нардепа была жертвой домашнего насилия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт Анны.

Экс-жена Стипанюка поддержала Эмеральд

В своем блоге Анна Стипанюк сделала репост ролика снайперши, в котором она рассказывает о насилии и угрозах со стороны своего бывшего избранника.

Бывшая жена Стипанюка поддержала Эмеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

"Я - бывшая жена Евгения Стипанюка, нашему общему сыну 13 лет. И я тоже стала жертвой домашнего насилия с его стороны. Абсолютно все истории и слова Евгении Эмеральд, прозвучавшие во время ее великой исповеди, - были и в моей жизни. К сожалению, мне не хватило силы и медийной поддержки, чтобы рассказать всему миру, какой это человек", - написала она.

Бывшая жена Стипанюка поддержала Эмеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

Также она рассказала, как Стипанюк обманул своего сына.

"За неделю до покупки его новой машины сын просил деньги на кроссовки. Он ответил сыну, что у него нет денег, нужно ждать аванс. И так ребенок ждал, когда отец скинет, целый месяц, но так и не дождался", - поделилась женщина.

Бывшая жена Стипанюка поддержала Эмеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

Ранее снайперша Эмеральд призналась, что чуть не потеряла ребенка из-за Стипанюка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Євгенія ЕмеральдДомашнее насилие