Ексдружина Стипанюка встала на захист снайперки Емеральд: "Я також була жертвою домашнього насильства"

Колишня дружина Євгена Стипанюка Анна підтримала захисницю Емеральд, заявивши, що вона також у шлюбі з охоронцем екснардепа була жертвою домашнього насильства.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт Анни.
У своєму блозі Анна Стипанюк зробила репост ролику снайперки, у якому вона розповідає про насилля та погрози з боку свого колишнього обранця.
Колишня дружина Стипанюка підтримала Емеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)
"Я - колишня дружина Євгена Стипанюка, нашому спільному синові 13 років. І я також стала жертвою домашнього насильства з його боку. Абсолютно всі історії та слова Євгенії Емеральд, які пролунали під час її великої сповіді, - були і в моєму житті. На жаль, мені не вистачило сили та медійної підтримки, щоб розповісти всьому світу, яка це людина", - написала вона.
Колишня дружина Стипанюка підтримала Емеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)
Також вона розповіла, як Стипанюк обманув свого сина.
"За тиждень до покупки його нової машини син просив гроші на кросівки. Він відповів синові, що в нього немає грошей, потрібно чекати аванс. І так дитина чекала, коли батько скине, цілий місяць, але так і не дочекалася", - поділилася жінка.
Колишня дружина Стипанюка підтримала Емеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)
Раніше снайперка Емеральд зізналася, що ледь не втратила дитину через Стипанюка.