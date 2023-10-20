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Ексдружина Стипанюка встала на захист снайперки Емеральд: "Я також була жертвою домашнього насильства"

Колишні дружини Євгена Стипанюка (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина Євгена Стипанюка Анна підтримала захисницю Емеральд, заявивши, що вона також у шлюбі з охоронцем екснардепа була жертвою домашнього насильства.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт Анни.

Ексдружина Стипанюка підтримала Емеральд

У своєму блозі Анна Стипанюк зробила репост ролику снайперки, у якому вона розповідає про насилля та погрози з боку свого колишнього обранця.

Колишня дружина Стипанюка підтримала Емеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

"Я - колишня дружина Євгена Стипанюка, нашому спільному синові 13 років. І я також стала жертвою домашнього насильства з його боку. Абсолютно всі історії та слова Євгенії Емеральд, які пролунали під час її великої сповіді, - були і в моєму житті. На жаль, мені не вистачило сили та медійної підтримки, щоб розповісти всьому світу, яка це людина", - написала вона.

Колишня дружина Стипанюка підтримала Емеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

Також вона розповіла, як Стипанюк обманув свого сина. 

"За тиждень до покупки його нової машини син просив гроші на кросівки. Він відповів синові, що в нього немає грошей, потрібно чекати аванс. І так дитина чекала, коли батько скине, цілий місяць, але так і не дочекалася", - поділилася жінка.

Колишня дружина Стипанюка підтримала Емеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

Раніше снайперка Емеральд зізналася, що ледь не втратила дитину через Стипанюка.

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Євгенія ЕмеральдДомашнє насильство