Екс-дружина Януковича живе в шикарному особняку в Криму: Путін подарував

Колишня дружина і супутниця Віктора Януковича Людмила після втечі екс-президента України в Росію вирішила виїхати в окупований Крим, тим більше їй там дістався так званий "чайний будиночок". Житло складно назвати будиночком, а тим більш скромним, це справжні хороми, площею 1,2 гектара.

Селище Відрадне в Криму (фото: travels-ua.com)

Вілла знаходиться в селищі Відрадне, неподалік Ялти. Тут є навіть свій приватний пляж, звичайно, з виходом до моря. Зазначимо, що на території маєтку є все, що так колись любив колишній коханий і чоловік Людмили. Крім основного будиночка площею майже 2345 метрів тут є: котеджі для відпочинку на березі моря, будиночки для охорони та обслуговуючого персоналу, спа-центр, басейн, тенісний корт, альтанки, господарські приміщення та інші споруди. Про це пише "Радіо Свобода".

На території вілли висаджені кипариси, ялини, сосни, зроблені штучні водоспади. Але дістатися сюди зовсім не просто, перед територією особняка стоять масивні ворота.

Зазначимо, що історія "чайного будиночка" непроста. До 2003 року тут розташовувався кримський науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства "Магарач", але Янукович "віджав" будиночок і змусив установу відмовитися від цієї ділянки. Землю передали в довгострокову оренду "Міжрегіональному промисловому союзу", який належав одному і сподвижнику Віктора Януковича Антону Пригодському.

"Чайний будиночок" Януковича в Криму (фото: investigator.org.ua)

Після цього тут побудували віллу і через кілька років вона перейшла до ТОВ "Пансіонат сімейного типу", засновником якого виступили структури, близькі до сина Януковича. Далі тут зробили повну "зачистку", викорчували виноградники, знесли будівлі інституту "Магарач". В цей період стався Євромайдан і ремонт, який затіяли в будиночку, тоді не закінчили.

Після цього Росія відібрала у Януковичів примикаючі до дачі 2 гектари землі й повернула їх у власність інституту "Магарач". А сам будиночок у Відрадному, швидше за все, Володимир Путін подарував Людмилі Янукович, хоча за чутками, вона його спочатку не любила і вважала занадто пафосним.