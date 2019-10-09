Екс-учасниця "ВІА Гра" закрутила роман з одруженим чоловіком: фото

Анна Седокова, колишня учасниця колективу "ВІА Гра" вперше розсекретила ім'я свого нинішнього бойфренда. Фото спортсмена вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Седокова розмістила фотографію, на якій вона разом з Янісом Тиммом йдуть по будівлі аеропорту і тримаються за руки.

"Адже ми до самого кінця по одному шляху", - так співачка підписала знімок.

Фото: instagram.com/annasedokova

В кінці літа 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Анна Седокова почала зустрічатися з 27-річним латвійським спортсменом Янісом Тиммою. У пресі розгорівся скандал, так як дружина Тімма дізналася про його зраду. Сім'я вже багато років разом і у них росте син.

"Ми разом уже дев'ять років і виховуємо сина. Півроку тому він почав мені зраджувати. Піклуватися для нього це означає блокувати кредитні картки матері свого сина, залишати без грошей, говорити, що потрібно йти з квартири і жити на вулиці", - поскаржилася дружина баскетболіста в соціальних мережах.

Яніс Тімма з сином Фото: instagram.com/janis.timma

Седокова виступила на захист Яніса Тімма і написала, що в колишній дружині кажуть образа, жадібність і бажання отримати гроші.

"Стільки бруду в пресі. Ми в топі новин. Коментувати не вважала за потрібне, поки не подзвонили і не заплакали батьки. Іноді жадібність і бажання отримати більше грошей творять страшні речі. Я прошу вас не вірити в цю маячню, Яніс – самий добрий і порядний чоловік, якого я зустрічала. Він гордість країни, гордість команди і моя гордість", - відповіла Седокова.

Фото: instagram.com/annasedokova

Крім того, сам Яніс Тімм також повідомив громадськості, що ще півроку тому розлучився з дружиною і почав нову главу свого життя.