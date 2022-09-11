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Екс-учасники Дизель-шоу, які виступили проти війни, розважають росіян: про кого мова

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Неділя 11 вересня 2022 13:00
Екс-учасники Дизель-шоу, які виступили проти війни, розважають росіян: про кого мова Фото: учасники Дизель Шоу почали розважати росіян (facebook.com/pabaduba)
Автор: Анна Шиканова

Колишні учасники "Дизель Шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин, які навесні засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну і навіть постраждали від рук окупантів під Києвом, почали виступати на круїзному лайнері перед росіянами.

Афіші своїх концертів вони розмістили на своїх сторінках в соціальних мережах. Але після хвилі негативу - видалили пости. Однак ці ж афіші залишилися на сторінках круїзу.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин - колишні учасники команди КВН "Уездный горд". Вони приєдналися до команди "Дизель Шоу", і останні кілька років жили в Україні.

Сергій Писаренко одружений на українці І жив під Києвом. У квітні він показав, що російські окупанти зробили з його будинком. Сім'я Писаренко не постраждала, дружину і дітей він встиг вивезти в Таллінн.

Після повномасштабного вторгнення Євген Нікішин повернувся в Росію, оскільки там у нього залишилася сім'я. Однак в Дизель Студіо повідомили, що Писаренко в команді залишиться.

Що відомо про виступи Писаренка і Нікішина

Зовсім недавно Писаренко анонсував концерти спільно з Нікішиним на круїзному лайнері.

Екс-учасники Дизель-шоу, які виступили проти війни, розважають росіян: про кого моваВиявилося, що цей лайнер курсує з російського міста Сочі до Туреччини та назад. Концерти повинні початися з 24 вересня і на сторінці у Писаренка були анонси трьох концертів.

Екс-учасники Дизель-шоу, які виступили проти війни, розважають росіян: про кого моваКрім того, з'ясувалося, що обидва артисти братимуть участь у виставі з російською співачкою Ольгою Бузовою в жовтні 2022 року.

Всі афіші та анонси Писаренко видалив зі своїх сторінок, бо на нього з гнівом і обуренням накинулися українці.

Екс-учасники Дизель-шоу, які виступили проти війни, розважають росіян: про кого моваКруїзи на Astoria Grande

Круїзний лайнер Astoria Grande - давня розвага заможних росіян. На борту є джакузі, басейн, спортивні майданчики, фінська лазня, фітнес-зал з тренажерами, два ресторани, п'ять барів, галерея магазинів, медичний центр, дискотечний зал і театр на 700 посадочних місць.

З вересня цей лайнер здійснює поїздки з Сочі до Туреччини щотижня - відпливає щосуботи. Вартість туру на 2 дні - від 80 тисяч рублів (близько 48 тисяч гривень за умовним курсом).

Екс-учасники Дизель-шоу, які виступили проти війни, розважають росіян: про кого моваФото: Лайнер Astoria Grande

До речі, раніше ми писали про те, що Писаренко і Нікішин засвітилися на російському пропагандистському каналі.

А ще розповідали про те, що лідер Дизель Шоу Єгор Крутоголов в інтерв'ю повідомляв про реакцію Писаренка і Нікішина на військове вторгнення.

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Дизель шоу КВН
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