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Екс-учасник Танців з зірками повернувся в Україну: мені подобається іноді постраждати

STYLERВійна    17.11.2019 - 20:59
Екс-учасник Танців з зірками повернувся в Україну: мені подобається іноді постраждати
Дмитро Дікусар повернувся в Україну (фото: 1plus1.ua)

Колишній учасник Танців з зірками розповів, що змінилося в його житті

Дмитро Дікусар брав участь в Танцях з зірками більше 10 років тому, потім він поїхав працювати в Грузію і зараз знову повернувся в Україну. Танцюрист і хореограф відверто поділився спогадами та творчими планами в інтерв'ю на "1+1". Дмитро згадав, як брав участь у шоу, а також поділився тепліми емоціями від тих спогадів.

"Також не забуду третій ефір другого сезону шоу, коли танцював танго з Іриною Білик. Це було круто і одночасно страшно, адже на підготовку мали лише 12 годин. Незважаючи на все, адреналін допомагав нам танцювати!" - згадав Дмитро.

Хореограф і танцюрист провів у Грузії сім років, але зараз вирішив повернутися. За його словами, він зрозумів, що знову хоче танцювати.

"Я присвятив роботі в Грузії приблизно сім років. Там на "Танцях з зірками" починав працювати з Оленою Шоптенко. Вона була головним хореографом, а я режисером-постановником шоу. Тому не дивно, що за цей час Грузія стала для мене другою улюбленою країною після України. Потім настав етап, коли захотів перейти на новий рівень – режисерський. Але прийшов до висновку, що істинне задоволення я отримував від того, коли сам танцював. Зрозумів, що саме це моє покликання. Все-таки нічого не зрівняється з тим, коли ти без посередників спілкуєшся з глядачем. Повірте, мені є з чим порівнювати", - зізнався Дікусар.

Екс-учасник Танців з зірками повернувся в Україну: мені подобається іноді постраждати

Дмитро Дікусар повернувся в Україну (фото: 1plus1.ua)

Дмитро розповів, що вважає себе щасливою людиною, але іноді йому хочеться відчути біль.

"Я вважаю себе гармонійною людиною. Прагнення бути щасливим має зворотній ефект. Щоб відчути щастя, необхідно пізнати, що таке нещастя. Тому я не тяжію до постійної ейфорії. Подобається іноді постраждати, навіть відчувати біль", - підсумував він.

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