Экс-участник DZIDZIO высказался о "хороших россиянах", которые поддерживают Украину

Так, артист высказал свое отношение к таким публичным лицам, как Максим Галкин.

"Честно, тут такой когнитивный диссонанс немножко получается. Взять того же Галкина. Он не зря высказывает позицию. Да, ему что-то там не нравится в политике России, но все равно он потом корпоративы ведет, которые стоят не 1000 долларов и так далее... Потому что он понимает, что это, например, клиентская база, которая является платежеспособной", - отметил Юлик.

Он также рассказал о ситуации, произошедшей во время его концерта в Барселоне, когда к нему подошли россияне, которые выкрикивали "Слава Украине". Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

"Я люблю с людьми пообщаться на концертах, поговорить между песнями. Как-то подошел к паре, которые выкрикивали "Слава Украине". Думаю, да подойду, спрошу, откуда они. Они ответили: "Мы русские". А я понимаю, что там полный зал украинцев. Думаю: "Боженька, зачем вы здесь сказали? Скажите, что вы какие-то там словаки или откуда... Зачем вам сейчас те проблемы, вы же можете не выйти отсюда". Но они потом купили лоты какие-то, задонатили, рассказали, что им стыдно за то, что их государство делает", - поделился певец.

Назарий говорит, что у него есть определенные сомнения относительно таких людей и их искренности.

"Есть такие люди, но насколько им доверять? Ну, честно, я немного опасаюсь, потому что я человек не очень доверчивый. Но все же они имеют право на существование, их надо понимать. Нужно также им отдавать должное. Они свою жизнь бросили там. Хорошая она была или плохая - не знаю. Но они отказались от нее и сбежали. Но доверять ли на 100%? Я бы не доверял", - признался Julik.