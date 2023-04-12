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Экс-продюсер Ани Лорак сбежал в Россию после того, как его дом уничтожили оккупанты

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Среда 12 апреля 2023 09:46
Экс-продюсер Ани Лорак сбежал в Россию после того, как его дом уничтожили оккупанты Юрий Фалеса уехал в РФ (фото: instagram.com/yuriyfalyosa)
Автор: Людмила Жукова

Бывший продюсер певицы-предательницы Ани Лорак Юрий Фалеса навсегда уехал в Россию. Это случилось после того, как в марте 2022 года его дом под Киевом уничтожила российская ракета.

О том, что бывший наставник Лорак сейчас в России, рассказала в программе ЖВЛ экс-жена знаменитости Маша Гойя.

Что известно сейчас о Фалесе

Маша сообщила, что даже сейчас общается с бывшим супругом. Он проживает с матерью в российском городе Йошкар-Ола.

"Он был в моей жизни. Я его очень уважаю и желаю ему счастья. Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле", - рассказала Гойя.

"Вы знаете все, что разрушили его дом, и он был вынужден покинуть Киев и отправиться к маме. Он говорит: "Маша, ты знаешь, я очень скучаю по маме". Такое сейчас время, когда родня – это самое главное у каждого из нас. Я его понимаю", - отметила она.

Экс-продюсер Ани Лорак сбежал в Россию после того, как его дом уничтожили оккупанты

Так выглядел дом Юрия Фалесы под Киевом (фото: facebook.com/falyosayuriy)

Напомним, что в марте 2022 года на момент попадания снаряда ни Фалесы, ни его родных в доме не было.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!…", – подписал он тогда снимки.

Интересно, что сейчас он удалил свой аккаунт в соцсети Facebook, где были эти публикации.

Кстати, сам продюсер родом из России. Он родился в городе Качканар Свердловской области в 1961 году.

Напомним, что всплыла правда о гражданстве Ани Лорак, угрозе банкротства и попытке сбежать из РФ.

Также сообщалось, что перед этим Каролина объяснила, почему не будет помогать украинцам.

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Ани Лорак