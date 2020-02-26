Екс-помічник Путіна вибухнув "перлами": України немає, є борщ і Бандера

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков цинічно образив українців і назвав їх "хох*ами". Також він заявив, що України нема і такої нації не існує. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Актуальні коментарі".

"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад розуму. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, чи України вже немає або поки ще немає?" – сказав Сурков.

Він дозволив собі жорсткі висловлювання і сказав, що Україна не буде існувати.

"Тобто я вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хо*ли – хлопці вперті, вони зроблять. Однак яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, може бути, скільки буде Україн — відкриті питання. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь", – заявив Сурков.

До речі, про Володимира Зеленського Сурков хорошої думки, він зазначив, що у президента України є "легкість у думках".

"Не лох. У всякому разі в Парижі всі прийняли його за президента... У нього незвичайна легкість у думках", - повідомив Владислав Сурков.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.