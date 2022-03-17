Екс-нардеп від ОПЗЖ - росіянам: "виродки, з ким ви воюєте?"

Російські окупанти - виродки, які будуть горіти в пеклі, а Україна все одно переможе агресора.

Про це в жорсткому відеозверненні до росіян сказав колишній народний депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман, чий знаменитий екопарк у Харкові ледь не щодня руйнують росіяни.

"Виродки, з ким ви воюєте? З матерями і дітьми? Зі старими? Скільки можна нас бомбити? Чого ви домагаєтеся? Що, крім загальної і глибокої ненависті, розраховуєте отримати?" - каже політик.

У пості він додав, що в Україні вже зруйновано більше сотні лікарень, кілька сотень шкіл, багато тисяч житлових будинків, дитячі садки, храми.

"Стерті з лиця землі цілі міста. А головне - люди, тисячі ні в чому не винних мирних людей, які хотіли жити, любити, ростити дітей... Ви не вмієте воювати, це просто вбивство! Ми це ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", - звернувся до росіян Фельдман.

Також він закликав світову громадськість "зупинити за всяку ціну цей жах".

"Я знаю, що Україна переможе, а військові злочинці будуть горіти в пеклі. Але поки що люди продовжують гинути - це означає, що ми все ще зробили занадто мало для їхнього порятунку!" - резюмував він.

Зазначимо, що 17 березня харківський екопарк зазнав чергової атаки з боку російських агресорів.

Внаслідок мінометного обстрілу були зруйновані зимові вольєри людиноподібних мавп.

За попередніми даними, загинули два орангутани і шимпанзе. Можливості потрапити на місце події у працівників екопрку немає. Тому не виключено, що від дій окупантів загинуло більше тварин.

Росіяни вбивають не тільки людей, а й тварин (фото: instagram.com/feldman_ecopark)