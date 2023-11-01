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Экс-нардеп Ляшко с охранником "зашкварились", исполнив дуэтом российскую песню (видео)

Среда 01 ноября 2023 09:20
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Экс-нардеп Ляшко с охранником "зашкварились", исполнив дуэтом российскую песню (видео) Фото: Олег Ляшко попал в скандал (facebook.com/O.Liashko)
Автор: Людмила Жукова

Экс-нардеп Олег Ляшко, который в прошлом году вступил в ряды ВСУ, и его охранник - бывший муж снайперши Евгении Эмеральд, попали в скандал. Дело в том, что в сети появилось видео с исполнением ими российской песни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети.

Детали скандала с Ляшко и охранником

Как известно, телохранителем Ляшко является Евгений Стипанюк, которого обвинили в совершении насилия над женщинами. Так, экс-нардеп и охранник показаны на видео. Там они поют российскую песню "Девченка-девченочка".

Когда именно был снят ролик - неизвестно, но в сети он всплыл только сейчас.

Что известно про Стипанюка

Евгений Стипанюк - бывший муж снайперши Евгении Эмеральд.

Военная, обвиняющая бывшего супруга в насилии, уже рассказывала, что из-за Стипанюка она чуть не потеряла ребенка. Также снайперша сообщала, что на связь с ней вышла женщина, которая знакома с ее экс-избранником, и он ее якобы изнасиловал в лесу.

Экс-нардеп Ляшко с охранником &quot;зашкварились&quot;, исполнив дуэтом российскую песню (видео)Евгений Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что снайперша отреагировала на нумерологический разбор относительно своего развода.

Кроме того, Эмеральд сделала заявление на фоне скандала с "Азовом" и бизнес-клубом.

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